Forsinkelser etter ny togstans i Oslo

– Det er faktisk den samme jordfeilen som kom tilbake. Vi hadde også problemer i formiddag, men da forsvant den av seg selv før vi fikk rettet den opp, sier pressevakt i Bane Nor, Dag Svinsås til NRK.

Kort tid etter meldte Bane Nor at jordfeilen er rettet og at togene kan gå igjen.

Det vil imidlertid være store følgeforsinkelser utover ettermiddagen.

Ifølge Bane Nor rammes minst ti toglinjer som går over Drammenbanen og Askerbanen.

Blant dem er: L1, L12, L13, L14, L2, L21, L22, R10, R11, og regiontogene til Bergen og Stavanger.

Også torsdag morgen var det store problemer i togtrafkken i Oslo og omegn. Trafikken stod i mange timer på grunn av jordfeilen, som dukket opp i 07-tiden. Feilen forsvant, men dukket så plutselig opp igjen i 16-tida torsdag.

– Dette er en type feil som kan være veldig vanskelig å lokalisere, men som kan være grei å fikse, når vi først finner den, sier Svinsås.