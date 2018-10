Forsikringsselskap konkurs: Yrkesskadde Andreas risikerer å miste 700.000 kroner

– Vi skulle legge takstoler, og så begynte pakken å løsne. Vi prøvde å holde den igjen så godt vi kunne, men til slutt så gikk ikke det lenger. Jeg klarte ikke komme meg unna og fikk hele pakken over ankelen, sier Andreas Motrøen.

Flere bein i foten ble skadet i ulykken i 2011.

Den tidligere forskalingssnekkeren er en av rundt 400 som nå har levert krav til konkursboet i Danmark. I beste fall får han igjen alt, men det kan ta flere år.

I verste fall mister han erstatning han har krav på.

ANKELSKADE: Flere bein i foten til Andreas Motrøen ble knust. Foto: Even Lusæter / NRK

– Jeg lever med smerter i foten hele tiden. Problemet er belastningen. Det kan gå fint lenge, men plutselig hogger det til, og da stråler det en skikkelig smerte opp gjennom hele kroppen, sier Motrøen.

Det ble umulig å fortsette som forskalingssnekker. Nå jobber han som miljøarbeider fordi smertene i fotene er for store. Fordi han tjener mindre i denne jobben skal han ha 700.000 kroner i erstatning. Etter å ha kjempet i seks år, skulle Motrøen endelig få pengene. Men så kom konkursen til Alpha Insurance.

– Overlatt til seg selv

Alle har ulike historier. Felles er det at de ikke får pengene de enten allerede har fått godkjent at de skal ha, eller som de mener de skal ha.

PAPIRMØLLE: Andreas Motrøen har mange papirer på skaden etter flere års kamp. Etter at han endelig ble tilkjent pengene starter en ny kamp mot konkursboet. Foto: Even Lusæter / NRK

385 nordmenn har fremsatt krav mot konkursboet til Alpha Insurance i Danmark, viser nye tall NRK har fått fra Finanstilsynet. I tillegg varsler Landsorganisasjonen i Norge (LO) at de har 30 saker med yrkesskadde nordmenn som vil bli meldt inn.

Generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, mener denne saken mangler sidestykke i norsk erstatningsrettslig historie.

ENGASJERT: Generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet forteller at de hjelper 70 personer i denne saken, som han mener er unik i norsk sammenheng. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Det har aldri skjedd tidligere at et forsikringsselskap går konkurs og at arbeidstakere blir så til de grader overlatt til seg selv, sier han.

Oretorp forklarer at det er mange ulike historier. Noen har som Andreas Motrøen fått gjennomslag for å få erstatning. De går nå en lang prosess i møte for å få utbetalt pengene.

– Andre opplever at saksbehandlingen har stoppet opp, og at de ikke kommer seg videre på grunn av at selskapet nå er konkurs, sier Oretorp.

FALT PÅ JOBB: Tidligere gravemaskinfører Bjørn Brynjolfsson (39) er en av 385 nordmenn som har sendt krav til konkursboet til det konkursrammede forsikringsselskapet Alpha Insurance. Foto: NRK

En av de 385 det har stoppet opp for, er Bjørn Brynjolfsson (39). Han krever åtte millioner kroner i yrkesskadeerstatning.

– Det er perioder som jeg ikke klarer å ha på tøy, fordi smertene kommer ut i huden, sier han.

Krever åtte millioner

Brynjolfsson frykter at alt er forgjeves etter at forsikringsselskapet gikk konkurs. Han har så vondt etter at han ødela seg i et fall fra en gravemaskin på jobb i 2011, at han ikke greier å kneppe igjen skjorta.

Selskapet har imidlertid inntatt et standpunkt at hans plager ikke skyldes ulykken.

– Dette er vi uenig i og vi har fremlagt legeerklæringer som bekrefter at ulykken er årsak til at han ikke kan jobbe, sier advokat Thorsteinn Skansbo.

ADVOKAT: Thorsteinn Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen, som har flere saker med yrkesskadde nordmenn som risikerer ikke å få erstatning. Foto: Advokatfirmaet Robertsen AS

Nå er det opp til boet å avgjøre om det blir utbetalt erstatning.

Da Alpha Insurance gikk konkurs, fikk den tidligere gravemaskinføreren et brev fra bostyrer i selskapet. Der sto det at den danske garantiordningen, som vanligvis dekker forsikringskunder ved konkurs, ikke gjelder ved yrkesskade.

LO-advokat Hilde Anghus sier LO vil sikre dem som er rammet av konkursen. LO har 30 løpende saker med yrkesskadde, som ikke får erstatning på grunn av denne Alpha-konkursen-

Vil ha lovendring

– Vi må få finansdepartementet på banen, og det må til en rask lovendring, slik at denne situasjonen ikke skjer igjen, sier Anghus.

LO: Hilde Anghus i juridisk avdeling i LO sier de har 30 saker der yrkesskadde har fått stoppet utbetalingen etter Alpha-konkursen. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Statssekretær i Finansdepartementet Geir Olsen (V), sier imidlertid at det er for tidlig å snakke om lovendring, men de får nå juridisk hjelp i Danmark, i et forsøk på å få den danske garantiordningen til å dekke norske yrkesskader.

– To milliarder kroner

Bobestyrer Boris Frederiksen sier de norske kundene vil få en helt normal skadebehandling. Men det vil gå tid før en utbetaling.

– Jeg tipper fra konkursen og til utbetaling, så snakker vi om flere år. Kanskje fem, seks eller kanskje ti år, sier Frederiksen.

Den siste rapporten tyder på at det er omtrent to milliarder danske kroner i boet, ifølge bobestyreren.

– Vil de norske kundene få det de har krav på?

BOSTYRER: Boris Frederiksen, partner i advokatfirmaet Kammeradvokaten. Foto: Kammeradvokaten

– Jeg har ikke grunn til å tro at vi kan betale alle fullt ut. Men jeg tror vi kan betale en høy prosentdel. Jeg kan ikke si nå om vi snakker 70 eller 80 prosent, sier Frederiksen.

Bedre for 110

Rundt 110 av de 385 har kjøpt forsikring gjennom Alphas norske filial. Disse vil få dekket sine krav, selv om det skulle ende med at den danske garantiordningen ikke betaler.

– Garantiordningen for skadeforsikring har besluttet å dekke krav som er tegnet gjennom Alphas filial i Norge. Garantiordningen har avvist å dekke krav tegnet på grensekryssende basis, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet, til NRK.

Likevel kan det ta tid før dette går i orden.

– Livet er satt på vent for alle. Og det handler ikke bare om at det er satt på vent, de mister faktisk mange år av sitt liv, sier Oretorp i Personskadeforbundet.