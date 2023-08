Ingen av forsikringsselskapene som NRK har kontaktet vil si konkret hvor mye forsikringen vil gå opp, hverken i prosent eller i kroner. Det er fordi de ikke har lov til å gjøre det ifølge konkurranseloven.

Det som derimot er klart er at med den klimautviklingen vi opplever vil det på sikt bli prisøkninger.

I Nesbyen er skadene store, og hager er blitt fylt opp med flomvann. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Forsikringspriser skal gjenspeile risikoen og vil denne risikoen øke på lang sikt, så er det naturlig at også prisene blir justert deretter. Det er fordi vi skal være rustet for denne type hendelser, sier kommunikasjonsdirektør i If forsikring, Andreas Bibow Handeland.

De fleste er godt dekket

I Norge har vi en av de mest omfattende forsikringsordningene i Europa når det gjelder håndtering av naturskader på folks hjem.

Forsikringsselskapene har i en årrekke bidratt til denne ordningen, og tall fra Norsk Naturskadepool viser at naturfarene storm, stormflo, flom og skred har gitt utbetalinger på over 23 milliarder kroner i perioden 1980 til og med i fjor.

Naturskadedekning Ekspander/minimer faktaboks Naturskadedekningen dekker kun ekstraordinære naturfenomener som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Dersom årsaken er andre ordinære hendelser, slik som for eksempel kraftig regnvær, er det andre dekninger som gjelder. I tillegg har staten har en egen erstatningsordning for naturskade. Ordningen dekker skade på eiendeler som ikke kan forsikres gjennom en alminnelig forsikringsordning. Søknad om erstatning rettes til Landbruksdirektoratet på fastsatt skjema innen tre måneder etter at skaden har skjedd. Hvis skaden helt eller delvis skyldes svak konstruksjon eller dårlig vedlikehold og tilsyn, kan naturskadeerstatningen fra både forsikringsselskapet og staten avkortes eller bortfalle helt. Naturskadeerstatning kan settes ned, eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Kilde: lovdata.no

En del av forsikringspremien du betaler til forsikringsselskapet ditt gjør altså at alle forsikringsselskapene bidrar til naturskadedekningen.

Det gjør at de fleste forsikringskunder får dekket skade som følger av naturskader.

Flere steder i landet er privatboliger rammet av flommen etter «Hans» Foto: Thomas Mørch

– På lang sikt vil det definitivt bli prisøkninger, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige forsikring, Bjarne Aani Rysstad. Han legger til at prisøkningen kommer for alle kunder, ikke bare for dem som bor i utsatte områder.

– Forsikringskundene betaler den samme andelen av boligforsikringen når det gjelder naturskader, uavhengig av hvor i landet de bor. Det er en solidarisk ordning, sier han.

Det kan komme forskjellig pris

Informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika Gruppen sier til NRK at det ligger an til å bli en mer differensiert prising på forsikring.

– Forsikring innebærer å prise risiko, i det ligger det at vi differensierer prisen på forsikring etter risiko allerede i dag. Med endrede forutsetninger – slik som endret klima og annet som endrer risikoen – vil det bli reflektert i en mer differensiert prising av forsikring.

Store mengder vann renner gjennom Storelva i Hønefoss, som en følge av ekstremværet «Hans». Flere bygg i nærheten er evakuert. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Ekstremværet «Hans» er en kraftig vekker for den utviklingen forsikringsbransjen forventer å se fremover, med villere vær med tilhørende konsekvenser for økte skadeutbetalinger. Dette vil over tid medføre at forsikringspremiene også vil måtte økes.

Mange av de skadene som har oppstått på grunn av «Hans» vil dekkes av Norsk Naturskadepool, og mange vil dekkes av de respektive forsikringsselskapene.

En del av forsikringen din

For naturskadedekningen er det en fast pris i hele landet på 0,065 promille av brannforsikringssummen.

Denne er allerede besluttet økt til 0,07 promille fra neste år. Dette er en lovpålagt ordning som har lik pris i hele landet uavhengig av risiko.

For de skadene som dekkes av det enkelte forsikringsselskap er det grunnleggende prinsippet at vi som kunder betaler basert på den risiko vi representerer.

Trond Fladvad i Storebrand forsikring sier at mange av de skadene som har oppstått på grunn av «Hans» vil dekkes av Naturskadepoolen Foto: Storebrand

–Hele forsikringsnæringen er opptatt av at vi gjør gode klimatilpasninger for å redusere den fremtidige skadeutviklingen. Det er derfor viktig at kommuner og offentlige myndigheter legger til rette for at bygninger ikke etableres i risikoutsatte områder og at det gjøres skadeforebyggende tiltak, sier Trond Fladvad, leder for Storebrand Forsikring.