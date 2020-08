Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den siste tiden har smitten økt både hjemme i Norge og i utlandet.

– Vi må brette opp ermene fordi vi har en jobb å gjøre, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse fredag.

Høie sa også at alle reiser som ikke er nødvendige, frarådes. Til både grønne og røde land.

Men Utenriksdepartementet gjør fortsatt unntak for grønne land i sine reiseråd. Og det er de forsikringsselskapene legger til grunn.

Hva betyr det for reisen du har bestilt til et grønt land, og hva dekker forsikringen din hvis du vil avbestille?

Følger rådene fra UD

Hvis du har bestilt en reise til et grønt land, og ønsker å følge Høies råd om ikke å reise, er det ikke sikkert at du har krav på penger fra forsikringsselskapet ditt.

Kristin Vetleseter ved Fremtind, sier at dekningen avhenger av reiseråd fra UD. Foto: Fremtind

– Vi dekker ikke avbestillinger av reiser til et land som er grønt, hvor det ikke foreligger reiseråd fra UD, sier kommunikasjonsdirektør i Fremtind Forsikring, Kristin Vetleseter.

Det samme gjelder hos blant andre Europeiske Reiseforsikringer, Gjensidige og Frende.

– Regjeringen må eventuelt gjøre om på kartet, frarådingen fra Høie må påvirke fargene. Det er kartet med røde og grønne land som bestemmer alt, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsrådgiver ved Europeiske Reiseforsikringer.

Andreas Handeland sier at Europeiske Reiseforsikringer legger UDs reiseråd til grunn for deres regler. Foto: IF

For at du skal ha krav på at forsikringen skal dekke tapene dine, må UD på banen med offisielle reiseråd.

– I skrivende stund gjelder dekningene våre som før, men vi skal gjøre en ny vurdering over helgen, med tanke på regjeringens råd om ikke å reise til grønne land, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Marie Brudevold.

Gjensidige har de samme reglene for reiseforsikringer, som før det nye rådet fra regjeringen, sier Marie Brudevold. Foto: Gjensidige

Ikke sikkert du kan refundere billetten

Det er heller ikke sikkert at du har krav på refusjon fra reiseselskapet du bestilte reisen din hos.

Hos SAS gjelder vanlige avbestillingsregler for reiser til grønne land.

– I lys av de nye reiserådene, så er det ikke slik at SAS automatisk refunderer billetten din. Det er viktig at du sjekker hva som gjelder for din reise, sier Tonje Sund, pressekontakt i SAS.

Noen billetter kan ikke refunderes.

Hvis reiseselskapet kansellerer reisen, har du alltid krav på full refusjon.

Men hvis det ikke har vært en kansellering, avhenger en eventuell refusjon på hvilken billett du har bestilt.

– Sjekk hva som gjelder for din billett, før du avbestiller så unngår du overraskelser, sier Sund.

Norwegian har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser om saken lørdag kveld.

Tonje Sund i SAS ber folk sjekke hvilken billett de har, før de avbestiller. Nå gjelder vanlige avbestillingsregler til grønne land. Foto: SAS

Dette dekker forsikringen

Hvis du reiste på ferie til et land der smittesituasjonen var grønn og ble rød, har du fortsatt krav på reiseforsikringen din som vanlig.

Var landet grønt da du bestilte reisen, og det blir rødt før avreise, dekker reiseforsikringen avbestilling av reisen.

Ønsker du å reise til et land som er rødt, vil hele eller deler av forsikringen være ugyldig. Saker som gjelder korona dekkes ikke av forsikringen.