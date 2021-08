Mange nordmenn investerer nå i såkalte «grønne» fond, som investerer i selskaper innenfor fornybare områder som sol-, vindkraft og hydrogen.

Et av de mest omtalte er Storebrands Fornybar Energi-fond.

12 prosent av pengene, 370 millioner kroner, har Storebrand satt i kinesiske bedrifter som mistenkes for tvangsarbeid i Kina.

31. juli var fondet på nærmere tre milliarder kroner. Tre bedrifter skiller seg ut på Storebrands liste:

JinkoSolar

Daqo New Energy

Xinjiang Goldwind Science & Technology

Ifølge en rapport fra konsulentselskapet Horizon Advisory, sitert av The New York Times og Bloomberg, er det mye som tyder på at selskapene Jinko og Daqo har benyttet seg av tvangsarbeid i Kinas vestlige region Xinjiang. En annen rapport viser at det tredje selskapet Goldwind kan være i samme båt.

Storebrands Fornybar Energi-fond Ekspandér faktaboks Storebrands Fornybar Energi-fonds investeringer i bedrifter knyttet til tvangsarbeid. Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.,: 4,59 %, 137 millioner kroner.

JinkoSolar Holding Co., Ltd: 4,04 %, 120 millioner kroner.

Daqo New Energy Corp.: 3,79 %, 113 millioner kroner.

Total: 12,42 %, 370 millioner kroner.

Gylden vind, skittent arbeid?

Xinjiang Goldwind Science & Technology er Kinas største produsent av vindturbiner, en verdensgigant. Det siste året har aksjeprisen for selskapet nærmest doblet seg. Fra et finansperspektiv ser det ut som en god investering.

Men ifølge en undersøkelse fra The Tech Transparency Project er det sterke indikasjoner på at Goldwind har deltatt i et tvangsarbeid-program. Dette beskrives også av nettavisen Buzzfeed.

Goldwind skal ha hatt diskusjoner med myndighetene i Hotan-regionen i Xinjiang, om å motta «arbeidsoverføringer» i en tiltaksplan kjent som «Xinjiang Aid» (援疆).

Ifølge Det australske instituttet for strategisk politikk (ASPI), og en resolusjon fra EU-parlamentet er det svært vanskelig for uigurer å slippe unna disse arbeidsoverføringene. Uigurene som deltar er under konstant overvåking, og risikerer å bli vilkårlig fengslet hvis de avslår.

SANKSJONER: En ansatt på en tekstilfabrikk i Xinjiang bearbeider bomullsstoff. USA har innført svært harde sanksjoner mot import av kinesisk bomull på grunn av bekymringer for at det uigurer og minoritetsbefolkninger blir tvunget til å arbeide på fabrikkene. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Lokale embetsmenn fra Hotan reiste til en Goldwind-fabrikk for å koordinere overføringene og «organisatorisk og disiplinær trening» av arbeiderne. Dette går frem i et arkivert dokument fra myndighetene i Hotan.

Ifølge Buzzfeed har bedriftens grunnlegger og styreleder Wu Gang tette bånd til det kinesiske kommunistpartiet. Han skal også personlig ha vært med på å promotere omskolering av uigurene i Xinjiang.

Denne bedriften har Storebrand investert 137 millioner kroner i.

VERDENSLEDERE: Arbeidere setter på plass solcellepaneler i Hami nordvest i Xinjiang-provinsen i 2011. Både JinkoSolar og Daqo New Energy er ledende aktører i det globale solcellepanel-markedet. Foto: Polat Niyaz / AP

JinkoSolar og Daqo New Energy

JinkoSolar og Daqo New Energy er også lønnsomme bedrifter. Jinko er verdens største produsent av solcellepaneler. Daqo er en av verdens største produsenter for polysilikon. Det er en viktig råvare for solcellepaneler. Begge bedriftenes aksjepriser har økt betraktelig siden i fjor.

Men ifølge rapporten fra Horizon Advisory har Jinko og Daqo New Energy også deltatt i programmer for «arbeidsoverføringer» i Xinjiang. Også der har arbeidere gjennomgått disiplinær trening. Målet ser ut til å være å «indoktrinere lojalitet til Kina og kommunistpartiet», skriver The New York Times.

Storebrand har investert 113 millioner i Daqo New Energy, og 120 millioner i JinkoSolar.

SJOKKERT: Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske uighurkomiteen, oppfordrer alle som vil investere pengene sine i fond om å undersøke hvis pengene går til å finansiere kinesiske bedrifter knyttet til menneskerettsbrudd. Foto: Den norske uighurkomiteen

– Sjokkerende

Adiljan Abdurihim, sekretær for Den norske uighurkomiteen, mener Storebrands investeringsvalg er sjokkerende.

– Dette er sjokkerende for oss. Brutaliteten begynte i 2017, og situasjonen har vært ganske bredt omtalt siden 2018. Det har vært flere avsløringer, om tvangsarbeid og konsentrasjonsleirer. Det omtales til og med som et folkemord, sier Abdurihim, og fortsetter:

– Det burde være et stort farevarsel for alle som investerer i Kina. Det er en risiko for at pengene går til bedrifter som bidrar til menneskerettighetsbrudd i Øst-Turkestan (Xinjiang). Det burde gjøres et grundig arbeid for å sikre at investeringene forblir etiske.

– Det er på tide at bankene blir mer ansvarlige, understreker Abdurihim.

GRANSKER: Investeringsdirektør i Storebrand, Bård Bringedal, sier de nå vil se nærmere på de tre kinesiske selskapene. Foto: CF Wesenberg CF-WESENBERG / CF-WESENBERG, CF Wesenberg

Var ikke klar over situasjonen

Storebrand sier til NRK at de ikke var klar over de kinesiske bedriftenes mulige bruk av tvangsarbeid, og at de vil undersøke sakene nærmere.

– Vi har gjennom analyser basert på våre dataleverandører ikke avdekket det som hevdes her. Derfor ser vi nå nærmere på disse tre selskapene, og er i kontakt med vår dataleverandør, skriver investeringsdirektør i Storebrand, Bård Bringedal, i en e-post til NRK.

Storebrand viser på fondsarket for Fornybar Energi-fondet til sin metode for bærekraftige investeringer. Foto: Skjermdump fra Storebrand

– Storebrand fremstiller fondet som svært bærekraftig, og skriver blant annet i sin beskrivelse for metoden for investeringene at «Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.» Burde ikke Jinko, Daqo, og Goldwind da være utelukket?

– Våre bærekraftsanalyser er avhengig av informasjon fra ulike dataleverandører. Per i dag har vi ikke fått presentert data som tilsier at vi bør gjøre nærmere analyser av disse selskapene, derfor undersøker vi dette nærmere og er i kontakt med vår dataleverandør.

– Dette er noe vi tar på alvor, spesielt fordi vi siden 2020 har arbeidet med å kartlegge ulike selskapers tilknytning til tvangsarbeid i Xinjiang. Generelt har Storebrand en grundig prosess for utelukkelser av selskaper, der rapporter fra sivilsamfunnet og media er blant flere elementer i vurderingsgrunnlaget, skriver Bringedal.

– Er det gode nok rutiner for å undersøke bedriftene fondene investerer i?

– Vi investerer i rundt 4000 selskaper verden over, som alle gjennomgår en bærekraftsscreening, basert på flere dataleverandører og egne analyser. Dersom screeningen avdekker at selskapene ikke opererer i tråd med vår standard for bærekraftige investeringer, vil de utelukkes. I enkelte tilfeller kan mangel på tilgjengelig og tilstrekkelig data bidra til at enkeltselskaper passerer screeningen selv om virksomheten tilsier at de ikke burde det, svarer Bringedal.

En kinesisk politimann beordrer en Reuters-journalist til å gå av et fly før alle andre passasjerer etter at det landet i Xinjiangs hovedstad Urumqi. Journalister og mange vestlige personer blir forfulgt og overvåket av myndighetene i regionen. Foto: Thomas Peter / Reuters

Den kinesiske «svarte boksen»

Storebrands investeringer i Kina kan være toppen av isfjellet. Mange norske fond og selskaper kan være involvert med aktører som bryter menneskerettighetene. Selv uten å vite det.

Kinesiske selskaper vokser raskt, og er svært attraktive for investorer. De har blitt ledende produsenter av vindmøller, solcellepanel, batterier, og mange andre produkter som blir nesten uunnværlige med det grønne skiftet.

Samtidig gjør statlig tildekking og mangel på innsyn at det er vanskelig å avdekke når disse selskapene bidrar til brudd på menneskerettighetene.

Benekter anklagene

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med alle de tre omtalte selskapene. Selskapene har tidligere benektet anklagene om tvangsarbeid.

Goldwind svarer til Buzzfeed at «rapporten fra The Tech Transparency Project er kategorisk feil, og har intet grunnlag i fakta», og legger til at de aldri har vært involvert i noen som helst form for tvangsarbeid.

Daqo benekter anklagene, og har ansatt tre uavhengige revisorfirmaer for å gjennomgå selskapets aktiviteter. Ifølge Daqo er det meningsløst å bruke tvangsarbeid når produksjonen av polysilikon er nærmest fullautomatisert.

Jinko sier til The New York Times at selskapet «sterkt fordømmer bruken av tvangsarbeid, og ikke er involvert i praksisen.» De har sett over rapporten fra Horizon Advisory, og «kom frem til at den ikke beviser tvunget arbeid på selskapets fasiliteter.»

Kina avviser anklagene om tvangsarbeid, tvangssterilisering, omskoleringsleirer og andre brudd på menneskerettighetene i Xinjiang. De hevder det er løgner funnet opp av USA og andre rivaler for å sabotere Kinas fremgang som verdensmakt.

Kinesiske myndigheter hevder arbeidsoverføringene gir ansatte trening og hjelper fattige minoriteter med å finne bedre arbeidsmuligheter.

– Men hvis det var så enkelt, så tror jeg firmaene hadde sluppet inn uavhengige internasjonale observatører og journalister for å granske det de gjør, sier Nathan Picarsic, grunnlegger av konsulentselskapet Horizon Advisory, til Bloomberg.