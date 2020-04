Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Cecilie Espenes og Roy Inge Holand falt for hverandre en vårkveld i fjor på Hurtigruteskipet MS «Nordlys». Han var førstemaskinist og hun sjef i resepsjonen.

– Roy Inge var litt mystisk og stille, men han var så kjekk i sorte arbeidsklær med hurtigrutelogo, sier Cecilie og ler.

Roy Inge parer med at Cecilie har det vakreste smilet og er verdens beste kokk.

– Vi konkurrerer i å være den som sier at vi elsker den andre mest!

Fra den dagen har de delt lugar.

Cecilie Espenes og Roy Inge Holand jobbet som resepsjonssjef og førstemaskinist i Hurtigruten da de ble et par i 2018. Foto: Privat

Året som har gått har vært fantastisk, men plutselig kom koronaen.

Hun fikk hovedansvaret for å organisere det slik at 300 turister kom hjem til sine respektive land verden over. Ingen fikk lov til å forlate båten og det var fullstendig kaos.

– Det var som å være i et flytende fengsel. På toppen av det hele skulle jeg jo være ansiktet utad for Hurtigruten, det er man jo som sjef i resepsjonen. Jeg måtte være den rolige som skulle svare på alle spørsmål fra redde turister og trygge dem på at ting løste seg.

Paret forteller at de har kommet ennå nærmere den siste tiden. Det var godt å kunne krype til sengs sammen i den trange lugaren som ligger langt under havoverflaten. Ville de miste jobbene sine? Hver kveld trøstet Roy Inge henne og sa:

– Enten så går det bra, eller så går det over.

Frieri til kaffen

19. mars ble de ansatte innkalt til krisemøte og fikk sjokkbeskjeden om at 2600 ansatte var permittert. Cecilie var en av dem. Roy Inge var heldig og ble en del av det tekniske teamet som tar vare på fergene i opplag på land.

Hun skulle hjem til Tromsø, mens han skulle være igjen i Ålesund.

De gikk ut på dekk i den kalde luften, drakk kaffe, stirret utover havet i Valderhaugfjorden utenfor Ålesund. Det var som å være i Armageddon.

– Jeg bare følte at det var helt riktig å fri der og da. Følelsen hadde forsterket seg de siste dagene. Så da gikk jeg ned på kne, da. Jeg var veldig nervøs for hva svaret ville bli, men da jeg så en tåre i øyekroken hans ble jeg ekstremt lykkelig – og lettet! sier Cecilie

Han sa ja.

Cecilie Espenes måtte reise hjem til Tromsø etter at hun ble permittert. Roy Inge Holand ble værende igjen i Ålesund for å ta vare på skipet mens det lå i opplag. Foto: Privat

Så gikk de inn til kollegaene og fortalte nyheten.

– Jeg tror det hjalp litt på stemningen oppi alt det vonde, sier Inge.

– Når man bor og jobber på båt blir man jo litt som en familie. Sjefen og flere kollegaer er invitert til bryllupet!

Ikke flere som ønsker brudd

Mens koronaen førte til frieri for paret på Hurtigruten, mener flere eksperter på sex, samliv og parforhold at karantenetilværelsen mange lever i kan føre til økt antall skilsmisser i Norge.

Men en undersøkelse Opinion har gjort på oppdrag for NRK, kan tyde på at norske par har klart seg bedre enn forventet. 400 gifte eller samboende par har svart på undersøkelsen.

På spørsmål om hvor ofte man hadde vurdert å gjøre det slutt før koronasituasjonen oppstod, det vil si før 1. mars, svarte 7 av 10 at de aldri hadde vurdert det. Bare to prosent svarte at de ofte eller svært ofte hadde vurdert det.

Men på spørsmålet om man hadde vurdert å forlate partneren etter at koronakrisen inntraff, svarer nesten 80 prosent at de aldri har vurdert det. 13 prosent sier de sjelden har vurdert det. Og bare 1 prosent sier de ofte har tenkt tanken på å forlate livsledsageren.

Undersøkelsen viser også at vi har tilbrakt mer tid sammen med partneren enn normalt. 76 prosent sier de har vært mer sammen.

Men mer tid sammen, trenger ikke bety mer konflikter. «Bare» 35 prosent sier de irriterer seg mer over partneren nå enn før koronakrisen.

– Har taklet krisen godt

Administrerende direktør John Lauring Pedersen i analyseselskapet Opinion mener funnene lover godt.

John Lauring Pedersen i Opinion sier de har utført flere undersøkelser som viser at folk har taklet koronakrisen ganske bra. Foto: Opinion

– Jeg synes vi har taklet krisen godt hva angår parforhold. Vi har gjort flere andre undersøkelser i forbindelse med krisen, og vi ser faktisk at mange opplever at det er kommet positive ting ut av samværet med familie – mer ro, mindre stress, sier han.

Da krisen slo til, ble det snakket om at dette ville kunne enten føre til et ras av skilsmisser, eller et ras av fødsler om 9 måneder.

– Jeg tror kanskje vi heller vil få en babyboom enn flere skilsmisser, sier Pedersen.

Selv om mange sier de ikke har vurdert samlivsbrudd under pandemien, mener samlivsekspert Frode Thuen at Opinion-undersøkelsen viser hvor krevende den nye tilværelsen kan være for mange. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Samlivsekspert Frode Thuen mener resultatet fra undersøkelsen viser at de fleste par takler situasjonen ganske bra. Samtidig mener han at spørsmålet om man irriterer seg mer over partneren nå enn før er interessant.

– Her er det om lag 65 prosent som ikke har noe å melde. Det vil si at ca. 35 prosent har opplevd å bli irritert på partneren i denne situasjonen. Hva dette handler om, og hvor store irritasjoner det er snakk om, vet vi jo ikke. Men det er i alle fall en indikasjon på at koronasituasjonen er krevende for en god del par. Akkurat slik mange av oss har antatt, sier han.

Tror flere vil skille seg

Samlivsterapeut Catrin Sagen har selv opplevd at krisen utfordrer på hjemmebane, og synes det har vært vanskelig å forene jobb og privatliv.

– Det å ha parterapi på nett samtidig som jeg er geometrilærer for barna er umulig, så jeg gleder meg til å komme i gang med praksis igjen.

Samlivsterapeut Catrin Sagen tror vi kommer til å se en økning i samlivsbrudd etter at koronakrisen er over. Foto: Hilde Unonsen

Catrin Sagen tror at skilsmissestatistikken kan øke i tiden fremover, men at det etter hvert vil utjevne seg.

Dette forklarer hun med at noen par knytter sterkere bånd som vil styrke forholdet på sikt, mens andre som sto på vippen til en skilsmisse fra før av ikke klarer å stå i det lenger.

Hun mener at nøkkelen til å få parforholdet til å fungere er at vi aksepterer at vi reagerer

veldig ulikt på krisen.

– Noen føler seg sårbare og maktesløse. Andre opplever krisen som en spenning og gi næring til samhold. De kan føle det som en tid for økt felleskap mot en felles fiende, ifølge Sagen.