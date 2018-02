Forlenger bevæpningen på Gardermoen

9. november i fjor ble det åpnet for midlertidige bevæpning på Norges hovedflyplass, såkalt punktbevæpning, i tre månedene. Nå forlenges denne beslutningen med åtte nye uker, som er maks av hva dagens regelverk tillater.

– Helt nødvendig

FORLENGER BEVÆPNING: Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) sier det er helt nødvendig å ha bevæpnet politi på Gardermoen. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Å beskytte befolkningen er vår aller viktigste oppgave. På Gardermoen er det lange avstander om politiet skal ha våpnene nedlåst, noe som kan innebære store problemer ved en skarp situasjon. Det er derfor helt nødvendig i mine øyne at politiet er bevæpnet på et slikt område, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) til NRK.

Etter at disse to månedene er over er det anledning til å forlenge perioden igjen, opplyser Justisdepartementet.

– Jeg kommer til Stortinget med en sak om bevæpning i løpet av våren, slik at vi kan få sett på spørsmålet om bevæpning i en større sammenheng, sier Listhaug.

Ingen generell bevæpning

Lørdag fortalte NRK at regjeringen ikke vil innføre generell bevæpning av politiet i Norge de neste fire årene. I Jeløya-plattformen åpnes det i stedet for at politiet kan bære våpen på spesielt utsatte steder etter risikovurderinger, såkalt punktbevæpning som på Gardermoen.

Det skjer etter en høringsrunde der både PST, Riksadvokaten og politimesterne i de tre største byene gikk inn for generell bevæpning av politiet over hele landet. Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som har tatt til ordet for det samme.

I november i fjor kunne NRK fortelle at også politiet i Oslo hadde bedt om å få bære våpen i enkelte områder, men denne søknaden har de ennå ikke fått svar på.

– Anmodningsbegjæringen fra Oslo politidistrikt om bevæpning er fortsatt til behandling i departementet, sier Sylvi Listhaug.