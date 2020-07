Forlatt gruve i Russland skaper oransje elver

En instagram-fotograf ved navnet Sergey Zamkadniy (@zamkad_life) har vakt oppmerksomhet om en ny miljøkatastrofe i Sibir.

På dronebilder og videoer han la ut 27. juni kan man se elver som har blitt oransje av forurensning.

Det antas at det er en forlatt koppersulfid-gruve som er kilden til utslippene.

Se den utrolige videoen nederst i artikkelen.

De syrlige utslippene fra gruven har forårsaket store skader på skogene i området. Foto: Sergey Zamkadniy / AFP

Elver med syre

«Gruven er oversvømmet og nå strømmer elver med syre derfra, og forgifter alt det rører», skrev instagrammeren i innlegget.

– Utslippene skulle vært behandlet i et reservoar som overflommet på grunn av mye nedbør, sier en lokal miljøaktivist, Andrei Volegov.

Volegov varslet de lokale myndighetene om problemet i fjor. Han fikk svar om at det ansvarlige firmaet hadde for dårlig økonomi til å gjøre noe, ifølge et brev han publiserte.

Kopper-sulfidet som står for forurensningen i elvene brukes blant annet til å lage kabler og elektronikk. Foto: Sergey Zamkadniy / AFP

Skal etterforskes

Den forlatte gruven ligger nær landsbyen Lyovikha i Ural-fjellene.

Distriktsadvokatene i den nærmeste byen, Nizjnij Tagil, sier de nå vil etterforske utslippene.

– Distriktskontoret i Nizjnij Tagil har begynt å sjekke anlegget som behandler utslippene fra Levikhinsky-gruven, sier talsperson Marina Kanatova til nyhetsbyrået AFP.

Kartet viser byen Nizjnij Tagil, der distriktsadvokatene sier de nå vil etterforske behandlingsanlegget som skulle forhindret utslippene i skogene.

For verdifull for å stenge

Lokale medier rapporterer om at den regionale regjeringen har bedt om at gruven stenges.

Moskva skal ha avslått forespørselen fordi det fortsatt er mange verdifulle ressurser å hente i gruven.

Et stort oljesøl i Arktis sist måned vakte oppmerksomhet rundt forurensning fra industri i Russland.

Selskaper ansvarlig for forurensning blir kun straffet med små bøter, og miljøfarlige utslipp kan ligge i flere år uten å bli rørt på grunn av byråkrati.