– Farvel Sbanken. Dere har vært gode lenge. Men etter at gribben har forsynt seg står dere ribbet tilbake.

Det skriver Christian Jahr i Facebook-gruppen Sbanken kundeflukt.

– Med dette oppkjøpet har DNB klart å lage et bankkonsept som går baklengs inn i fremtiden, sier han til NRK.

Han har vært Sbanken-kunde siden 2000. I dag ble det nok. Etter 24 år forlater han banken for godt.

– Sbanken klarte lenge å være en bank man kunne bruke til alt. Sånn er det ikke lenger.

Jahr opprettet Facebook-gruppen i protest da DNB først la inn bud på Sbanken i 2021.

I dag brukes gruppen først og fremst til å dele erfaringer når det gjelder å bytte fra Sbanken til andre banker.

I løpet av det siste døgnet har den åpne gruppen mottatt rundt 2600 nye medlemmer. Totalt rommer gruppen nå over 17.000 medlemmer.

– Det er jo ganske vanvittig, sier Jahr.

NRK har fremlagt kritikken som fremkommer i denne artikkelen til DNB.

De mener engasjement er bra, men sier at det foreligger en del misforståelser rundt endringene. Se deres svar lenger ned i saken.

Raser i sosiale medier

For Jahr har det likevel vært en prosess å ta farvel med banken.

– De har redusert alle de gode tilbudene og betingelsene til oss kunder over tid, sier han.

Men e-posten som kom i går, der DNB lanserte flere endringer for Sbanken, fikk Jahr og andre kunder til å rase.

Også i andre grupper på Facebook løfter flere sin misnøye.

Her lanserer DNB flere endringer for Sbanken:

Nettbanken legges ned

Den nåværende appen til Sbanken byttes ut med ny app

Den nye appen er ikke ferdig utviklet og kunder må i en overgang benytte nettbanken til DNB for noen funksjoner i tillegg til ny app

Gebyrer på kontantuttak i butikk på 10 kroner

Oppdeling av aksjehandel i ulike segmenter. Sbanken har tidligere hatt samme priser på aksjer for alle

Prisen på indeksfond øker fra 0,06 til 0,10 %

øker fra 0,06 til 0,10 % Pris på SMS-varslinger øker fra 1 krone til 2 kroner per melding

Jahr sier at mange ikke er vant til å bruke banktjenester på mobil, eksempelvis eldre.

– Mange får en bedre opplevelse av å logge inn i nettbanken på PC eller Mac, hvor man får bedre oversikt over hvilke tjenester man har.

Selv fortviler han også over at Sbanken nå kutter ut barne- og ungdomskort.

Det har han flittig brukt for sin ti år gamle datter, slik at hun kan betale for reiser med buss, små handleturer på butikken og besøk i svømmehallen.

– Vi bruker jo ikke kontanter lenger. Selv en tiåring kan bli avvist av å ha med en 50-lapp på bussen. Det er absurd at de kutter ut dette, sier han.

DNB svarer: – Et bredere tilbud

NRK har videreformidlet påstanden om at DNB ønsker å ta over Sbankens kunder, og spurt hva de tenker om at de omtales som «gribber».

Julia C. Stelzer Pettersen, kommunikasjonsrådgiver i DNB, sier at de har forståelse for at mange reagerer på endringene som er varslet – men at mye av kritikken dreier seg om misforståelser.

– DNB og Sbanken-konseptet er to merkevarer i samme bank. Sbanken-konseptet fortsetter å tilby enkle og gode selvbetjente tjenester for hverdagsbank, boliglån og sparing, , sier hun til NRK.

– Hver enkelt må selv bestemme hvor de vil være kunde, ut ifra hvilke behov man har.

Angående barne- og ungdomskort, vil kunder få tilbud om å flytte programmet til DNBs «Intro». Dette har ifølge Pettersen et bredere tilbud for barn og unge.

– Blant annet tilgang til Vipps, som mange har ønsket seg lenge.

Det vil heller ikke bli noen mellomfase mellom appene.

Den nye appen som erstatter nettbanken vil også være på plass samtidig som den gamle fases ut, sier hun.

Hun forklarer videre at å innføre ulike priser for å kjøpe og selge aksjer på omfanget av aksjehandelen ikke er det samme som å dele opp kundene.

– Samtidig får du bredere og mer varierte tjenester for aksjehandel, med blant annet tilgang til landets ledende analysemiljø.

Har byttet bank

Pettersen sier det er bra med engasjement, men at DNB ønsker at kundene kontakter dem direkte slik at de kan oppklare eventuelle spørsmål.

– Det er det heldigvis mange som gjør, og de fleste gir uttrykk for at de får god hjelp ved å snakke med oss.

Christian Jahr forteller at han har flyttet mesteparten av bankvirksomheten sin til Bulder Bank. Der får han høyere rente på både sparekonto og brukskonto.

– Og lavere rente på lån. Jeg har regnet litt på det og kommet til at jeg sparer 10.000 kroner i året på å bytte til Bulder, sier han.