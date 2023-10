I Sveits forhandlar medlemslanda i WHO om endringar i Det internasjonale helsereglementet (IHR).

Parallelt blir det jobba med ein eigen pandemiavtale. EU er ein sterk pådrivar for å få avtalen i hamn.

I IHR-forslaga blir opna for at WHO skal kunne bestemma:

Kven som skal i isolasjon og karantene, og kor lenge

Kva vaksinar som skal godkjennast og brukast

At alle treng eit globalt vaksinepass for å kunne reisa fritt

– Viss desse avtalane medfører at demokratisk makt blir flytta ut av landet og til WHO, slik at dei går frå å vera eit rådgjevande til lovgjevande organ, må me ha ei folkeavstemming, seier Susanne Heart til NRK.

BEKYMRA: Susanne Heart meiner forhandlingane er prega av manglande openheit. Foto: Lars Os / NRK

Heart er uavhengig fylkestingsrepresentant i Rogaland (tidlegare MDG), og meiner spesielt at manglande openheit kring pandemiavtalen er eit demokratisk problem.

Under Debatten sa direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, at kritikk mot WHO etter pandemien førte til at det var naudsynt med revisjon.

– Det som er viktig er at det som ligg ute no, som alle kan sjå på, er forslag som kjem frå alle landa kor generaldirektøren har bedt om at det skal leggjast ut. Så eigentleg er det openheit i WHO som er grunnlaget for denne litt rare debatten.

OPENHEIT: Bjørn Guldvog seier WHO ynskjer å leggja til rette for openheit. Foto: Lars Os / NRK

Meiner all informasjon må delast

I 1969 valde Verdas helseorganisasjon å oppretta Det internasjonale helsereglementet (IHR). Det er eit sett med reglar for varsling av og vern mot internasjonale helsetrugslar, særleg epidemiar.

IHR blei sist revidert etter Sars-utbrotet i 2005. No forhandlast det altså om nye endringar, basert på erfaringar frå pandemien.

Heart fryktar Noreg gjennom avtalane vil gje frå seg sjølvråderetten i ein framtidig pandemi.

– Når det blir forhandla på vegner av den norske befolkninga utan at dei blir orientert om viktige moment som kan få innflytelse på livet deira, når denne makta blir flytta ut av landet, er det ikkje greitt.

Heart meiner folket må involverast.

– Del all informasjon. Om fordeler, ulemper og moglege konsekvensar. Me må ha ein god prosess der folk er informert og får ta del i debatten.

– Kva om WHO held fram med å vera eit rådgjevande organ?

– Då vil eg vera nøgd. WHO gjer mykje bra og er viktige i den rådgjevande rolla.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) er klar på at det er fullstendig utelukka med noko form for suverenitetsavståing. Han viste til at det er ei haldning som er delt av alle landa me samanliknar oss med. Som Tyskland og Storbritannia.

– At det kjem ytterleggåande forslag frå enkelte land skjer alltid. Men dette vil aldri kunne gå gjennom, sier Bjørkholt.

– Heile systemet er konsensusbasert

Jusprofessor Anne Kjersti Befring meiner Heart og andre skeptikarar ikkje har noko å uroa seg for.

– Me har ein grunnlov i Noreg som WHO ikkje kan setja til sides. Den styrer korleis me steller oss til internasjonale avtalar.

Det er lite sannsynleg at dei 194 medlemslanda som må bli einige om revisjon av IHR vil akseptera avståing av suverenitet, forklarar Befring.

LITE SANNSYNLEG: Jusprofessor Anne Kjersti Befring ser på det lite sannsynleg at medlemslanda vil akseptera avståing av suverenitet Foto: Lars Os / NRK

Ho viser vidare til at alle innspel i revisjonen av IHR ligg tilgjengeleg ute, men vedgår at det er lite openheit kring forhandlingane om pandemiavtalen.

– Det er vanleg. Og slik må det vera for at medlemslanda fritt skal kunne gje innspel til forhandlingane utan at alle får innsyn i dette, seier Befring og legg til:

– Så veit me at WHO er veldig langt unna ferdigstilling av ein pandemiavtale. Når ein avtale er klar, bør den leggjast fram for Stortinget, saman med revisjonsforslaget til IHR.

Ho meiner det ikkje er noko som tyder på at det som har vore anbefalingar i IHR så langt no blir pålegg, og er klar på at me uansett må få innsyn i kva som ligg på bordet før Noreg gjev si tilslutning.

– Heile systemet er konsensusbasert.