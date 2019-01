Forfatter: – Jeg ble liggende og sjekke mobilen hele natten

– Jeg ble liggende og sjekke mobilen hele natten. Hjernen sluttet ikke å stresse.

Ellen Sofie Lauritzen datet digitalt i ett år og opplevde det samme igjen og igjen. Som et spøkelse sluttet plutselig han hun hadde møtt på date å svare. Hun ble avvist helt uten forklaring.

Denne måten å bli avvist på har fått navnet «ghosting». For Ellen Sofie Lauritzen skjedde det så mange ganger at hun bestemte seg for å samle opplevelsene i en bok.

Nå er hun bekymret over hvor vanlig «ghosting» har blitt blant unge mennesker.

– Det er veldig dårlig folkeskikk. Vi må oppdra hverandre litt.

Sosiale medier forsterker avvisningen

Det å bli avvist etter en date ikke er noe nytt, men Lauritzen forklarer at sosiale medier gjør det ekstremt synlig for oss at vi blir avvist. Derfor gjør det også ekstra vondt.

– Vi ser at personen er pålogget og aktiv på andre sosiale medier. Vi vet at personen har sett livstegnene våre uten å svare.

«Ghostingen» førte til at Lauritzen begynte å granske seg selv. Hun legger ikke skjul på at det gikk ut over selvtilliten.

Apper som Tinder og Happn er populære datingapper der du kan sende meldinger og møte andre. Foto: Ole-André Lagmanndokk / NRK

–Det var ganske vondt og veldig frustrerende. Når du blir ghostet får du aldri noen beskjed, du må finne ut av det på egen hånd.

– Har blitt en vanesak

Blant studentene på Oslo Met er fenomenet «ghosting» godt kjent. En guttegjeng vi møter forteller flere historier om venner som har blitt «ghostet».

– Det har blitt mer og mer sosialt akseptert. Det er vanlig å «ghoste» hvis man ikke er interessert.

Studenter ved Oslo Met er godt kjent med fenomenet «ghosting». Foto: Ola Hana / NRK

Student Pernille Engman sier det store dilemmaet er hva man skal gjøre når man ikke vil møtes igjen etter en date.

– Jeg snakket om det med en venninne for litt siden, som ikke ville møte daten sin igjen. Hun ville bare la det dabbe ut av seg selv.

Kan få store konsekvenser

Psykolog Andreas Løes Narum forklarer «ghosting» som at man blir hengene i en limbo av uforutsigbarhet. Det er krevende for oss mennesker og kan påføre oss stress.

Det er det ikke sikkert den som «ghoster» tenker på forklarer han.

– Jeg tror ikke de som ghoster mener vondt, men jeg tror de kan gjøre mye mer skade enn det de tror. De ønsker å slippe et ubehag, ubehaget av å avvise noen.

Narum mener at det å «ghoste» noen viser at du er feig.

psykolog Andreas Løes Narum sier «ghosting» kan gjøre mer skade enn den som «ghoster» tenker over. Foto: Arild Opheim / NRK

For noen kan det å bli avvist bringe fram vonde opplevelser fra tidligere i livet. Det er litt som å trykke på en knapp. Derfor er det ekstra viktig å avvise noen på en ordentlig måte.

Ghosting er ikke en slik utvei.

For Narum understreker at selv om de som «ghoster» kanskje tenker at det er mindre ubehagelig enn å få en avvisning, kan være helt omvendt.

– Hvis du «ghoster» noen kan du gjøre ganske stor skade, så stor skade at den som blir «ghostet» ikke tør å nærme seg kjærlighetsmarkedet på lenge.

Slå tilbake

Når daten din velger å gå under jorden har Lauritzen en oppfordring til hva man kan gjøre for å sitte igjen med mer selvrespekt.

Det finnes en måte å motvirke «ghosting» på, og det handler rett og slett om å si ifra.

– Skriv at «du må gjerne holde på slik, men ikke mot meg.» Det endrer ikke situasjonen men jeg tror man sitter igjen med mer selvrespekt.

Lauritzen sier det er trist når unge forteller de har gitt opp kjærligheten, og hvor vondt det er å aldri bli valgt.

– Ikke gi opp. Men det er viktig å sette noen standarder for deg selv.