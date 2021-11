Forfatter hevder beryktet mafia har koblinger til Norge

Den 6. juli 2021 ble den nederlandske journalisten Peter Rudolf de Vries skutt og drept etter at han hadde gjestet TV-programmet «Boulevard» på kanalen RTL.

De Vries var Nederlands mest kjente krimreporter og undersøkende journalist.

Han fortalte selv at han sto på dødslisten til den beryktede «Mocro»-mafiaen. Navnet kommer av at mange av medlemmene er av marokkansk avstamning. Journalisten hadde takket ja til å representere ett av hovedvitnene i en større straffesak mot nettverket.

Tidligere hadde også vitnets bror blitt drept. Det samme skjedde med advokaten hans.

– Forgreininger til Norge

Forfatter Malin Steinsønes har skrevet boka «Skyggejakt». Stensønes sier den beryktede mafiaen også har forgreininger til Norge. Nettverket går via tunge kriminelle organisasjoner i Sverige, sier forfatteren.

– Det er tilknytning mellom Mocro-mafiaen og kjente norske kriminelle, sier Stensønes til NRK.

– Det er veldig alvorlig, for Mocro-mafiaen er ett av de voldeligste nettverkene som finnes i Europa. Lederen for Mocro-mafiaen står tiltalt i det som er Nederlands største straffesak, hvor han blant annet skal svare for 11 drap.

– Tør ikke la være

Forfatteren har fulgt politiets kamp mot organisert kriminalitet på innsiden. Hun mener det mest skremmende er hvilken trussel organisert kriminalitet er mot samfunnet.

«Det er sørgelig enkelt å finne eksempler på grov vold som følge av narkotikakriminaliteten. Eller makabre resultater av territoriell krigføring mellom ulike nettverk. Som da hodet til én i den marokkanske mafiaen i 2016 ble kuttet av og plassert på fortauet utenfor en coffeeshop i Amsterdam,» skriver Stensønes i boka.

Men kriminaliteten rammer ikke bare rivaliserende gjenger.

– Etterforskningen viste blant annet at Mocro-mafiaen også hadde fremsatt trusler mot Nederlands statsminister som nå har tunge sikkerhetstiltak rundt seg.

– Hva tenker du om din egen sikkerhet når du skriver om dette?

– Jeg tenker det gjøres gode vurderinger rundt min sikkerhet. Det er det spørsmålet jeg får oftest. Hvorfor tør du? Men jeg tenker at jeg tør ikke la være. Dette er så alvorlig at disse beskrivelsene hører hjemme i offentligheten. Jeg tenker vi bør skrive mer, ikke mindre.

Aksjonerte mot nettverkene

Kjetil Tunold er leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Politiet i Europa har klart å avdekke samtaler mellom kriminelle i tre krypterte nettverk. Ved to av nettverkene har politiet klart å «bryte seg inn». Det tredje var opprettet av politiet selv. Kriminelle ble lurt inn, og avslørte seg selv.

Politioperasjonene knyttet til dette er døpt «Hubris» (på norsk hybris, som betyr overmot).

Fra «Operasjon Hubris» ble innledet i 2018 til sommeren 2021 har 68 personer blitt pågrepet. 33 personer er dømt til 190 rettskraftige år. 35 venter på rettssak.

Bare i Norge er beslagene i Hubris-prosjektet enorme:

4252,8 kg hasj.

355,5 kg amfetamin.

82,5 kg kokain.

77 kg MDMA

25 kg heroin.

Dette har en gateverdi på over 566 millioner kroner, oppgir politiet.

Politiet vil ikke bekrefte at Mocro-mafiaen har forbindelse inn i Norge, men sier de kjenner kontakten via Sverige og videre til nettverk i Europa.

– Generelt kan jeg si at vi ser flere kriminelle nettverk som prøver å etablere seg i Norge. Og vi prøver å forebygge det på best mulig måte slik at de ikke får fotfeste her, sier Kjetil Tunold, leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos.