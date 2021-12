Utbytte fra Statkraft er forventet å gi staten 9,7 milliarder kroner i 2021. Det kom fram i forbindelse med den rødgrønne budsjett-enigheten mandag.

Pengene fra inntektsrekorden ønsker flere opposisjonspartier å gi tilbake til folk som i disse dager betaler mer enn normalt for strømmen.

Den avgåtte regjeringen kommer nå med et felles forslag om å bruke 2,9 milliarder kroner på en ny strømhjelpsordning. Den skal være rettet mot dem som trenger det mest.

– For den gruppa som vil ha rett på den støtten, så betyr det 750 kroner per person. Hvis du er en familie på fire, for eksempel, så betyr det tre tusen kroner for den familien, sier Høyres Tina Bru.

Hjelp til tre av fire

Ordningen som fremmes vil treffe tre av fire husholdninger i Norge.

– Dette vil være for dem som tjener under 1,2 millioner i samlet inntekt i husholdningen. Det er tre fjerdedeler av folket, og vil nå de som spesielt sliter med at det dessverre er blitt så høye priser, sier Kjell-Ingolf Ropstad (KrF).

Pengene kommer fra utbyttet fra Statkraft, samt omprioritering av partienes foreslåtte kutt i elavgift på 1,5 øre.

Denne nye ordningen skal treffe bedre. Den skal også inkludere en studentpakke på 220 millioner kroner, der studenter og elever i videregående skole som bor for seg selv får 1000 kroner hver.

– Pengene kommer forhåpentligvis allerede i januar/februar. Dette skal kunne gå raskt, sier Sveinung Rotevatn (V).

Ideen er at skatteetaten skal fortelle nettselskapene hvilke husholdninger som får redusert strømregning.

Foreslår å gi 4000 til alle

Frp-leder Sylvi Listhaug har ikke troen på at en slik ordning vil kunne hjelpe folk som trenger det raskt nok. For å sikre fortgang, kommer Frp med et forslag om å droppe all behovsprøving, og heller betale ut penger til alle.

De vil bruke hele 10 milliarder kroner, som vil gi ca. 4000 kroner til hver husstand.

– Det viktigste er å treffe dem som trenger det mest, men vi har ikke tid til behovsprøving nå, for da kommer ikke disse pengene ut. Mange trenger det nå, og ikke om et halvt år, sier Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug foreslår å bruke 10 milliarder kroner på strømhjelp til alle husholdninger i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB

FrPs forslag vil gi støtte til husholdninger som ikke nødvendigvis har behov.

– Da vil jeg oppfordre dem til å gi de kronene videre til noen som faktisk trenger det, eller til Frelsesarmeens julehjelp.

– Vurderer alle forslag

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier til NRK at hun ønsker alle forslag velkommen.

– Vi snur nå hver stein for å se hva vi kan gjøre. Derfor vil jeg vurdere alle forslag som kommer, både fra opposisjonspartiene og posisjonspartiene sånn at vi kan finne den beste løsningen. Det som er viktig for meg er at ordningen treffer husholdningene, sånn at de slipper å slite med de høye strømregningene.

Ole- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier hun vil vurdere alle forslag, og jobber for å få på plass tiltak så fort som mulig. Foto: Christine Fagerbakke / Christine Fagerbakke

Etter en vurdering vil regjeringen komme med et konkret forslag for å avhjelpe den vanskelige situasjonen mange befinner seg i, sier Persen.

Men når folk kan vente faktiske tiltak er ikke avgjort.

– Den alvorlige situasjonen som mange opplever nå knyttet til høye strømpriser, den skjer nå. Så det er nå vi er nødt til å komme med tiltak, og jeg ser på dette så fort jeg kan.