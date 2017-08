Foreslår kompromiss for billigere alkohol

Begge ungdomspartiene ønsker å legge ned Vinmonopolet, og har støtte fra Fremskrittspartiet.

Den saken er de imidlertid nå villig til å gi opp, dersom en eventuell Solberg-regjering etter valget går inn for å redusere alkoholavgiftene.

– Vårt krav er at avgiftene må settes ned. Da er vi villig til å gi opp kampen om polet. Vi er motstander av Vinmonopolet, men så er vi kommet til den erkjennelsen at det i utgangspunktet fungerer ganske greit i dag, sier FpU-leder Bjørn Kristian Svendsrud til NRK.

Vil ha billig sprit

Sammen med Unge Høyres nestleder Sandra Bruflot tok han en tur til Grimstad og Det norske brenneri før Arendalsuka for alvor startet i går. De to ungdomspolitikerne mener at grensehandelen i Sverige gjøre det nødvendig å sette ned alkoholprisene her til lands.

– Jeg mener dette handler om en anstendig alkoholpolitikk. Med dagens alkoholpriser og kort vei til Sverige, er ikke Vinmonopolet lenger et monopol. 14 milliarder kroner brukes til å kjøpe drikkevarer andre steder, sier Bruflot.

Hun mener at selv støttepartiet KrF bør støtte forslaget.

– Jeg mener KrF burde kunne gå med på dette, for det vil gjøre at flere handler i Norge, i stedet for å reise til Sverige for å kjøpe alkoholen de uansett skal kjøpe, sier hun.

Solberg sier nei

Statsminister Erna Solberg i Arendal i går. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Selv om også Fremskrittspartiet har programfestet at de ønsker å legge ned Vinmonopolet, er partiets alkoholpolitiske talsmann Morten Wold åpen for å legge bort den kampen i bytte mot lavere alkoholavgifter.

– Det er ikke noe stort folkekrav om å fjerne polet. Det er det heller ikke blant Fremskrittspartiets velgere. Vi ønsker i utgangspunktet å legge det ned, men kommer ikke til å drive noen aktiv kamp for det de neste fire årene, sier han.

Men hos statsminister Erna Solberg (H) får ungdomspolitikerne langt mindre støtte. Hun sier hun ikke kommer til å prioritere lavere alkoholavgifter etter valget.

– Vi skal klare å opprettholde Vinmonopolet, og samtidig ikke ha som et prioritert skatteløfte å redusere brennevinsprisene i Norge, sier hun til NRK.