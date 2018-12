Foreslår gravlegging i helgene i Oslo

– For noen religiøse minoriteter, som jøder og muslimer, kan tilbudet vi gir i dag oppleves som utilstrekkelig, da man i deres tro må begrave sine kjære så raskt som mulig etter dødsfallet, sier nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg (H).

Bystyrerepresentanten har vært med på å fremme forslaget om tilpasset gravlegging for medlemmer av ulike tros- og livssyn.

– I noen tilfeller må medlemmer av disse trossamfunnene vente over helgen med å gravlegge sine kjære, sier Solberg.

– Kommunens tilbud må gjenspeile byens mangfold

Høyre-politikeren understreker at Oslo er en mangfoldig by, og at kommunens tjenester må reflektere mangfoldet som finnes i byen.

– Dette tilbudet kommer til å være både aktuelt og viktig for flere tusen innbyggere i Oslo med minoritetsbakgrunn.

Nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, har vært med på å fremme forslaget om å åpne for gravlegging i helgene. Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

– Vil alle kunne gravlegges i helgene, eller bare de med religiøse begrunnelser?

– Jeg mener at hvis vi åpner for dette, må det være åpent for at alle kan gravlegges i helgene. Jeg har derimot ikke opplevd et sterkt ønske om gravlegging i helgene for dem som ikke har en religiøs årsak til dette, sier Solberg.

– Har vært et ønske fra det muslimske miljøet

Yasir Ahmed, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge (IRN), stiller seg svært positivt til forslaget.

– Det har vært et ønske fra det muslimske miljøet om å bruke helgene til begravelse. Det er derfor flott å se at forslaget kommer opp, sier han.

Det har ikke vært veldig stor etterspørsel om gravlegging i helgene tidligere, men spørsmål om dette fra det muslimske miljøet har dukket opp i senere tid, forteller Ahmed.

– Det er selvsagt et ønske fra den muslimske befolkningen om å begrave sine nærme så fort det lar seg gjøre.

Ahmed håper forslaget ikke lager oppstyr hos den øvrige befolkningen.

– Dette forslaget er viktig for dem som har mistet sine nærme, og som vil begrave dem i henhold til troen sin. Jeg håper absolutt vi kan unngå begreper som «snikislamisering» for å beskrive forslaget. Dette handler om noe nært og kjært, derfor håper jeg vi ikke lager en stor debatt ut av dette.

– Ikke registrert noen etterspørsel tidligere

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), har ikke registrert noen etterspørsel rundt begravelse i helger tidligere.

– Vi legger til rette for ulike type gravferd for medlemmer av ulike tros- og livssynssamfunn, blant annet så åpnet vi nylig mange muslimske gravplasser på Alfaset gravlund, fordi det var mangel på dette. Men behovet for gravlegging i helgene har ikke noen trossamfunn meldt inn fram til nå, sier Hansen.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), har ikke registrert et stort behov for gravlegging i helgene fra ulike trossamfunn tidligere. Foto: Anette Holth Hansen / NRK

– Gjør kommunen i dag nok for å dekke behovet som en stor del av Oslos befolkning har?

– Gravferdsetaten har direkte kontakt med begravelsesbyråer og de ulike tros- og livssynssamfunnene i kommunen. Vi har vært åpne og lydhøre med behovene som blir tatt opp med oss, og det kommer vi til å fortsette med, sier byråden.

Hansen sier de nå får se om behovet er stort nok, for å tilrettelegge for helgegravlegging.

– Oslo skal være en livssynsåpen by, og man skal få gravlagt sine nære med verdighet, legger hun til.