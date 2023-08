Foreslår erstatning til ofre for norske menneskerettsbrudd

Erstatning skal kunne gis alle former for skade, både økonomisk og annet, heter det i den ferske utredningen som NRK har fått innsyn i.

– Jeg mener jo at det er grunnlag allerede i dag til å tilkjenne erstatning, fordi menneskerettskonvensjonene er gjort til norsk lov. Men norsk praksis er så uklar på det, så vi trenger en lovbestemmelse for å skape mer klarhet i norsk rett, sier Kjetil Mujezinovic Larsen til NRK.

– Om man kan få erstatning i tilstrekkelig grad etter norsk rett er et uklart og omdiskutert spørsmål. Den uklarheten gjør at det kan være behov for en egen bestemmelse om det.

Det er jussprofessor Larsen ved UiO som foreslår den nye lovhjemmelen. Den skal sikre at den norske staten gir reparasjon til ofre for statlige menneskerettsbrudd.

Larsen sier lovhjemmelen han foreslår skal åpne for at man kan kreve økonomisk erstatning når annen reparasjon ikke er tilstrekkelig.

– Ofte vil andre tiltak være viktige og tilstrekkelige, for eksempel endring i soningsforhold. Men hvis krenkelsen gjelder et forhold som er avsluttet, har ikke det noe særlig funksjon.

Debatt etter nakenvisitasjon

Utvalget, som kun består av Larsen, ble satt ned av Justisdepartementet i desember i fjor. Da hadde flere aktører i lang tid etterlyst en lov som kan reparere menneskerettsbrudd.

Særlig har sakene om erstatning for rutinemessig nakenvisitasjon i norske fengsler satt fyr på debatten.

I 2020 oppdaget nemlig advokater at innsatte i norske fengsler ble rutinemessig nakenvisitert. Dette har Høyesterett slått fast at er brudd på menneskerettighetene.

Høyesterett besluttet at innsatte som fremdeles satt i fengsel, kunne få straffefradrag som erstatning.

Hva sa Høyesterett? Ekspander/minimer faktaboks Høyesterett kom til at gjentatte kroppsvisitasjoner under varetektsfengsling var gjennomført i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). De tre domfelte som fikk sakene sine prøvd for retten, fikk kompensasjon for dette gjennom at de fikk lavere straff. De tre domfelte hadde blitt kroppsvisitert henholdsvis 140, 129 og 73 ganger. Alle visitasjonene var gjennomført på rent rutinemessig grunnlag – uten det var foretatt noen vurdering knyttet til den enkelte innsatte eller til omstendighetene i det enkelte tilfellet, og heller ikke situasjonen i fengselet. Dette mente Høyesterett var et brudd på EMK artikkel 3. De domfelte fikk en dag mindre i fengsel for to ulovlige kroppsvisitasjoner. Les hele avgjørelsen her

Men for de som ikke lenger sitter fengslet, eller som ikke hadde blitt nakenvisitert mange nok ganger til å få fradrag i straffen, har ulike domstoler og dommere hatt ulike tolkninger av loven.

Direktør Adele Matheson Mestad i NIM. Foto: Norges institusjon for menneskerettigheter

I en dom fra Oslo tingrett i 2021, etterlyste dommeren en egen lovhjemmel. Fordi det ikke fantes, besluttet retten at saksøkerne ikke kunne tilkjennes erstatning. Borgarting lagmannsrett tilkjente imidlertid nylig erstatning til ofrene.

– Saken er ikke rettskraftig. Men den belyser behovet for at dette klargjøres, slik at enkeltpersoner som er utsatt for krenkelser kan spares å måtte gå gjennom så mange runder i rettsapparatet for å få fastslått at de har rett på reparasjon etter brudd på grunnleggende rettigheter, sier direktør Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) til NRK.

– De som har rett skal få rett

Denne våren tilkjente samtidig Oslo tingrett oppreisningserstatning til en som ikke lenger satt i fengsel.

– Domstolene har sett ulikt på spørsmålet. Da blir det en lovgiveroppgave å gå inn og klargjøre det, så man slipper en sprikende rettstilstand slik man har nå. Det er ikke heldig på et så viktig område, sier direktøren.

I både FN og EUs menneskerettskonvensjoner er det krav om oppreisning dersom det er begått menneskerettsbrudd.

Mestad viser til både sakene om nakenvisitasjon, samt isolasjon og annen praksis som norsk kriminalomsorg har fått hard kritikk for fra blant annet Sivilombudet.

– Når det gjelder for eksempel soningsforhold så er problemene i norske fengsler godt kjent. Utfordringene knytter seg særlig til manglende helsehjelp og bruk av tvangsmidler som isolasjon. Jeg tror de fleste er enige om at dette er svært alvorlig. Likevel skjer det lite.

– Bare domstoler kan med bindende virkning avgjøre om noen av disse innsatte er utsatt for menneskerettsbrudd og eventuelt reparere slike krenkelser. Og da er det viktig at de har de rettsreglene de trenger.

Justisdepartementet gjennomgår utredningen

Mestad påpeker at det for mange som er utsatt for krenkelser, kan være vanskelig, tidkrevende og dyrt å få sakene sine prøvd i retten. Ofte i flere runder, slik som i nakenvisitasjonssakene.

– De som har rett skal også få rett. Sånn er det ikke alltid. Det er mange sårbare grupper med vanskelig tilgang til domstolene, og det blir enda vanskeligere hvis rettslige spørsmål er uavklarte, sier direktøren.

NIM er blant flere aktører som har jobbet for lovhjemmelen i flere år. Nå håper Mestad på rask behandling av utredningen i Justisdepartementet.

Departementet skriver i en e-post til NRK at de nå gjennomgår utredning, og ikke har tatt stilling til hva som skal skje med den ennå.