Foreslår 300 millioner kroner i krisepakke til norske medier

Under åpningen av Nordiske Mediedager informerte kulturminister Abid Raja om egen tiltakspakke til norske medier på 300 millioner kroner.

– Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner. Regjeringen foreslår at rammen for ordningen begrenses oppad til 300 millioner kroner, sa kulturminister Raja onsdag kveld.

I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett 12. mai, vil det bli foreslått en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt omsetningsfall som følge av koronaviruset.

Flere lokalaviser og lokalradioer har permittert ansatte etter kraftig fall av annonseinntekter.

Søknadsbasert ordning

Ordningen regjeringen nå foreslår vil bli søknadsbasert.

Der nasjonale medier som samlet sett har inntektsforfall på minst 20 prosent kan få søke. For lokale og regionale medier må inntektsbortfallet være minst 15 prosent for å kunne søke om støtte.

Det gjelder for perioden 1. mars til 5. juni.

Mediene vil få kompensert inntil 60 prosent av inntektsbortfallet, begrenset til opptil 15 millioner kroner

Kompensasjonen justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre koronatiltak.

– Men ordningen skal ut på høring, sa Raja.

Kulturdepartementet er i gang med å utforme regelverket for ordningen.

Takket norske medier

Han sa også at medienes rolle under pandemien har vært helt uvurderlig, og takket norske medier for innsatsen som har blitt lagt ned de siste ukene.

– For regjeringen er det et sentralt mål å sikre at mediene kan opprettholde sin viktige samfunnsfunksjon. Det er viktig for regjeringen og for Norge at vi har kritiske, velfungerende og uavhengige redaksjoner – både under og etter koronakrisen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Da Norge ble stengt ned 12. mars, førte det til tøffere vilkår for mediebedriftene i landet. Annonseinntektene uteble, og flere aviser og lokalradioer måtte permittere sine ansatte.

Selv om regjeringen la frem krisepakker for en rekke bedrifter, etterlyste mediebransjen egne tiltakspakker.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Frykter det ikke er nok

Bransjeorganisasjonene er fornøyd med at det blir en egen krisepakke for mediene, men frykter det ikke er nok.

– Vi frykter at 300 millioner er altfor lite til å opprettholde det mediemangfoldet kulturministeren selv fremhever som viktig, sier Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag, til NRK.

Hun er likevel glad for en avklaring om en mediepakke som de har etterspurt lenge.

– Det som er viktig for oss nå er at midlene bidrar til at journalistene kan være på jobb og gjøre den viktige jobben med å holde folk oppdatert om hva som skjer i samfunnet. og vi er opptatt av å hjelpe de mediehusene som trenger det, sier hun.

Leder i Norsk Journalistlag Hege Iren Frantzen. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, mener talen viste at kulturministeren forstår behovene for tiltak rettet mot mediene.

– Men jeg er redd for at den er for liten, sier hun til NTB.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening frykter også at pakken er for liten. I tillegg sier han det er uklart om utformingen er slik de har bedt om.

– Vi har bedt om kompensasjon for annonsebortfall, mens her går man på omsetningsfall. Jeg er usikker på hvordan det slår ut. Det må vi kikke nærmere på, sier Jensen.

Trenger over 1 milliard

Leder i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey, sier til Medier24 at de nå jobber med å kartlegge konsekvensene for bransjen.

– Det er bra at det nå kommer en pakke og at det ligger et forslag på bordet. Jeg er også glad for at den omfatter alle redaktørstyrte medier, sier hun.

I slutten av mars sendte de brev til Stortingets kulturkomité, der de ba om over 1 milliard i krisehjelp til mediebransjen.