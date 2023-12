De autonome bilene, eller førerløse bilene kan nesten minne om en fremtid fra en sci-fi film. Du bestiller nemlig taxituren på en app, forteller hvor du skal og så er det bare å vente på at bilen uten sjåfør ruller opp for å ta deg med.

Selvkjørende biler er blitt mer vanlig i San Franciscos gater Foto: AFP

De ser litt rare ut, disse bilene. Det ene selskapet bruker elbilen Jaguar E-Pace, en bil vi også har i Norge. Det andre selskapet bruker elbilen Chevrolet Bolt, her i landet kjent som Opel Ampera-e.

Begge biltypene skiller seg ut ved at de har mye utstyr montert på taket og på sidene. Her sitter både radar, kameraer og diverse «følere» som leser trafikkbildet, slik at bilene kjører som normalt etter forholdene.

I San Francisco er det to selskaper som driver det som kalles robotaxi. «Waymo» eies av Googleselskapet Alphabet og «Cruise» er kontrollert av General Motors.

De har begge kjørt en aggressiv kampanje for å få innpass i byen og for å få løyve til å drive taxivirksomhet uten sjåfør.

Alt er likevel ikke helt på hjul, mange er skeptiske og mange mener bilene utgjør en fare for innbyggerne.

Datakrasj blir trafikkork

De førerløse bilene preger trafikken i San Francisco Foto: AFP

Like før midnatt 28. juni i fjor samlet åtte av robotaxiene seg i et lyskryss i San Francisco og stanset helt opp. Bilene måtte kjøres bort av et menneske, én etter én, før trafikken gikk som normalt igjen noen timer senere. Alle bilene tilhørte «Cruise» og selskapet beklaget hendelsen, men gav ingen forklaring. Same type hendelse skjedde også i byen Austin i Texas med Cruise-biler. Prosjektleder i Teknologirådet, Joakim Valevatn sier at disse hendelsen lærte oss to ting.

– Teknologirådets ekspertgruppe har tidligere etterlyst en langsiktig plan for selvkjørende kjøretøy i Norge, sier Joakim Valevatn. Foto: Teknologirådet

– For det første er en selvkjørende fremtid nærmere enn vi skulle tro. Det har vært en enorm interesse rundt teknologien de siste årene. Feil og ulykker får naturligvis stor oppmerksomhet, men bilene er nøye testet før bruk.

– For det andre viser hendelsen at mye testing skal til, men at feil vil forekomme underveis. Likevel kan det fort bli irritasjon heller enn ulykker som gjør at folk mister tilliten til teknologien, sier han.

Ulykker og kollisjoner

En førerløs bil fra «Waymo» har stoppet og kjører ikke videre på grunn av at en dør ikke er lukket godt nok. Da blir det fort kø. Foto: AP

Skader har skjedd. Bilene oppdager for eksempel ikke små hunder og har kjørt på dem. Brann- og redningsetaten i San Francisco klager på de førerløse bilene fordi de er i veien for utrykningskjøretøyene. San Franciscos brannsjef Jeanine Nicholson har sett seg lei på de førerløse bilene. Så langt i år har de loggført over 40 hendelser der førerløse biler har hindret utrykningskjøretøyene.

Oliver Cameron er assisterende avdelingsdirektør i «Cruise» og han sier til BBC at den samlede teknologien i bilene gjør at bilene er sikre i trafikken. Teknologien er selvlærende og bilene vil noen ganger ta avgjørelser som ikke menneskene ville gjort. Selskapet «Cruise» regner med å tjene over 10 milliarder kroner på de selvkjørende bilene i 2025.

– Dersom teknologien fungerer som den skal, vil selvkjørende biler både kunne gi sikrere trafikk og økt tilgang til transport, sier Joakim Valevatn i Teknologirådet.

– Bilene «ser» bedre og reagerer raskere enn mennesker, sier Valevatn.

– Samtidig gjenstår noen utfordringer. Bilkjøring i åpen trafikk er betraktelig vanskeligere å automatisere enn tog eller fly, som opererer i kontrollerte og lukkede omgivelser, sier han.

Safe Street Rebel – aksjonistene som vil bilene til livs

Safe Street Rebel aktivister stopper en selvkjørende bil ved å sette en kjegle på panseret. Bilen oppfatter at den har en hindring foran seg og kjører ikke videre Foto: AFP

Bekymringen for de førerløse bilene har fått innbyggere i San Francisco til å organisere seg. Det løselige aktivistnettverket «Safe Street Rebel» kjemper for et bilfritt samfunn og mener robo taxiene ikke han noe å gjøre i byen. Selv om de er utslippsfrie, mener gruppen at de er med på å forurense og de går drastisk til verks for å vise sin misnøye. De aksjonerer mest på natten for det er på den tiden av døgnet robotaxiene kjører.

De har funnet ut at de kan sette bilene ut av spill ved å plassere trafikk-kjegler på panseret. Bilene tror da at det er en hindring i veien foran dem og stopper opp.

Både «Cruise» og «Waymo» har anmeldt gruppen for hærverk, men har ikke kommet noen vei rent juridisk fordi det faktisk ikke er gjort skade på bilene. Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra selskapene.

Allerede i Norge

Selvkjørende kjøretøy er allerede i trafikken her til lands. Fra nyttår vil de kjøre regelmessig i trafikken i Groruddalen i Oslo. Kollektivselskapet Ruter er i ferd med å starte opp et nytt pilotprosjekt med selvkjørende kollektivtransport.

– Bilene som skal ut i trafikken i Oslo skal ha en person med i bilen som skal overvåke at alt fungerer, forteller Benjamin Øveraas i Ruter Foto: Ruter

– Vi vil utvikle en type bestillingstransport som kommer og henter deg der du er, og som kan plukke opp flere reisende i løpet av samme tur. Vi tror at kollektivtransport som kan kjøre folk dør-til-dør vil kunne bli et godt alternativ til privatbilen for mange. Ved å samkjøre folks reiser kan vi samtidig bidra til å redusere mengden kjøretøy på veiene, sier kommunikasjonsrådgiver Benjamin Øveraas i Ruter.

NIO ES8 skal ut på veiene i Groruddalen. Foto: NIO

De kinesiske elbilene er på vei til Norge, med påmontert utstyr som gjør at de kan kjøre på egen hånd i trafikken. Før Ruter kan ta dem i bruk, er de imidlertid avhengig av å få godkjenning til dette fra Statens vegvesen.