Verdens to største tiktokere Charli D'Amelio og Addison Rae har til sammen nesten 200 millioner følgere på TikTok.

Men visste du at også foreldrene deres har flere millioner følgere på appen?

De legger blant annet ut dansevideoer og innhold med sine kjente barn.

Flere voksne på TikTok

Foreldrene til Charli heter Marc og Heidi D'Amelio. De har nesten 20 millioner følgere til sammen. Raes mor, Sheri Nicole Easterling, har 14,2 millioner følgere. Og de er ikke de eneste voksne som trekker til appen.

Også søsteren, Dixie D'Amelio, har flere titalls millioner følgere på TikTok. Dixie er også i starten av en sangkarriere, og har sluppet flere enkeltlåter.

Ifølge Aftenposten, som viser til Marketing Charts, doblet antall voksne brukere i USA seg fra 2019 til 2020.

Barnas fans

Embla Pharo er 18 år gammel, russ ved Foss videregående skole i Oslo og TikTok-bruker.

Pharo har sett noen av videoene til Sheri Nicole Easterling.

– Hun er litt morsom, og jeg har sett en del memes av henne. Hun gjorde også WAP-dansen. Sikkert for å gjøre datteren litt flau, men kanskje for views også.

Selv følger hun kun én forelder. Det er en mor som legger ut videoer med sønnen som Pharo synes er klok. Hun er ikke så interessert i dansevideoene til Addison Rae og Charli D'Amelio, og derfor heller ikke foreldrene deres.

– Men jeg følger Charli fordi jeg synes det er kult at hun har over 100 millioner følgere. Jeg tror de som følger foreldrene er veldig store fans av barna deres og derfor vil vite så mye som mulig om dem. Jeg kan tenke meg at man vil komme så nærme dem som mulig.

– Vil skinne i deres berømmelse

NRKbeta-journalist Martin Gundersen sier at flere influensere lager et forretningsimperium rundt seg. I tillegg til å være på TikTok, har de for eksempel en sminkekolleksjon og mange følgere på Instagram.

– Det er naturlig at folkene rundt dem vil skinne i deres berømmelse. Hvis du er søsteren til en kjendis på TikTok, så er det enkelt å få mange følgere, sier han og legger til:

– Man ser kanskje at det er de samme type menneskene som tiltrekkes av rampelyset og det hjelper å ha et kjent familiemedlem for å slå igjennom selv.

Gundersen er langt på vei enig med Pharos teori om at det er fansen til stjerner som Charli D'Amelio som også følger foreldrene.

– Jeg tror også en del av grunnen til at familiemedlemmer blir store er fordi de har vært i videoene til sine kjente familiemedlemmer allerede. De har prøvd seg litt og folk har blitt litt kjent med dem før de oppretter sin egen konto. Ingenting er bedre for å bygge opp en profil enn at du kjenner noen med noen millioner følgere allerede.

Ikke flaut

På spørsmål om det er flaut å se på noe av det TikTok-foreldrene legger ut, svarer Pharo nei.

– Egentlig ikke fordi de legger ut mye om hva barna driver med. For eksempel D'Amelios som promoterer den nye singelen til Dixie eller ber folk se på den nye serien deres, som er på vei. Så lenge de ikke presser tenåringen sin til å gjøre noe, så har jeg ikke noe problem med det. Jeg ser litt kritisk på det de legger ut, men tenker også at de er veldig smarte, sier hun.

Den nye serien hun viser til skal dreie seg om livet rundt familien, som når rundt 250 millioner brukerkontoer på sosiale medier. Det er strømmetjenesten Hulu som har kjøpt rettighetene til serien, skriver Deadline.

Pharo synes ikke det hadde vært flaut om foreldrene var på TikTok.

– Jeg hadde nok syntes det da jeg var 14, men nå hadde jeg syntes det var litt lættis.