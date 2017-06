Forbyr vannskutere i Oslofjorden

Planen er at forslaget skal tre i kraft umiddelbart, slik at det blir gjeldende for sommeren 2017. Gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo, Guri Melby, begrunner forbudet med at det er en brukerkonflikt i Oslofjorden.

– Det er for mange om plassen, som kajakker og store båter. Vi trenger ikke vannscootere helt inne i fjorden, dermed er det nødvendig med en begrensning.

Bård Hoksrud (Frp), som er motstander av forbudet, sier til VG at han synes forbudet er forskjellsbehandling.

– Det er altfor mange politikere og andre som mener det bør være en forskjell på adgangen til vannet for vannskutere og båter. Det er liksom greit at store passasjerferger og hurtiggående båter kjører i 15 – 20 knop, mens vannskutere skal ha en maksfart på fem knop.

UENIG MED BYSTYRET: Bård Hoksrud deltok på Norges Vannscooterforbunds markering. Foto: Vegard M. Aas / NTB scanpix

Det er bare en drøy måned siden regjeringen opphevet vannskuterforbudet fra 2013 og dermed likestilte vannskutere med småbåter i det nasjonale regelverket. Etter det har etterspørselen på fremkomstmiddelet økt. Jim Madsen, forhandler av vannskutere i Harstad, forteller at det nå har blitt vanskelig å få tak i.

– Det har blitt mye mer aktuelt for dem som vurderer båt, når de nå kan kjøre vannskuter helt lovlig er det mange som velger det i stedet for båt, sier han.

Ordførere vil ikke ha fri kjøring med vannskuter

Både Vinje kommune, Stavanger og Sør-Troms region har allerede uttrykt at de ønsker restriksjoner på bruk av vannskutere. Ordfører i Ibestad og leder av Sør-Troms regionråd, Dag Sigurd Brustind, er bekymret for at bruken kan få konsekvenser for dyrelivet i regionen.

– De er jo kommet for å bli, men vi må erkjenne at vannskuter ikke er en småbåt. I Sør-Troms har vi mye sjøfugl i hekkesesongen, og bebyggelsen ligger i hovedsak langs strendene i Troms, derfor synes jeg en viss form for regulering må til, sier han.

Kommuner kan likevel stoppe vannskutere