– Vi visste jo at oljefyring forurenser, og så var det varslet et forbud, sier styreleder i et sameie i Oslo, Gerd Engelsrud.

I kjelleren i en eldre bygård er den gamle oljefyren kastet ut, og erstattet med fjernvarme. I dag får beboerne varmt vann og oppvarming uten skitne utslipp fra oljefyring.

Gerd Engelsrud: – Sameiet fikk økonomisk støtte av kommunen. Foto: Katrin Hellesnes

Forbudet mot oljefyring er vedtatt av Stortinget, og regjeringens forslag til retningslinjer har nå vært ute på høring. Men noen setter altså spørsmålstegn ved om forbudet kan være i strid med EØS-reglene.

– Sannsynligvis, er svaret i en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, fra 2014.

Begrunnelsen er at det finnes andre tiltak som kan virke på samme måte, men som er mindre strenge. I vurderingen skriver de:

«Vi vil likevel konkludere at forbudet, slik det er utformet, framstår som unødvendig og dermed sannsynligvis ulovlig i henhold til EØS-avtalens artikkel 11.»

Overrasket

Det var bransjeforeningen Norsk Petroleumsinstitutt (NP) som bestilte utredningen fra advokatfirmaet.

Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik, Norsk Petroleumsinstitutt

Allerede da saken dukket opp for flere år siden, etterlyste NP en vurdering av forholdet til EØS-retten.

– Vi er derfor litt overrasket over at Klima- og miljødepartementet (KLD) ikke har tatt dette med i konsekvensutredningen i høringsforslaget, sier generalsekretær i NP, Inger-Lise M. Nøstvik.

Også Utenriksdepartementet peker i sitt høringssvar på forholdet til EØS:

«Dersom det ikke allerede er gjort, bør tiltakets forenlighet med EØS-retten vurderes. Tilsvarende bør tiltakets forenlighet med WTO-retten vurderes.»

Viktig for luftkvaliteten

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H) i Miljødepartementet tror ikke EØS-avtalen vil stå i veien for forbudet. Departementet har gjort en foreløpig vurdering, og mener forbudet er innafor.

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte Foto: Bjørn Stuedal / Pressebilde Klima- og miljødepartementet

– Blant annet fordi dette er et område som ikke har veldig mange EØS- og EU-direktiver. I tillegg er det relativt store unntak for miljøbestemmelser innenfor EU-retten, sier Holte.

– Oljefyring står for et veldig stort klimagassutslipp det er enkelt å gjøre noe med, ifølge Holte.