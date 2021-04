Forbrukertilsynet: Wizz Air-reklame er i strid med markedsføringsloven

Totalt mottok Forbrukertilsynet to klager på reklamene til Wizz Air før jul ifjor.

Blant annet reagerte organisasjonen Framtiden i våre hender på at Wizz Air markedsførte seg som «Europas grønneste flyselskap», og kalte reklamene et forsøk på «grønnvasking».

Nå sier Forbrukertilsynet at påstandene i reklamekampanjen bryter markedsføringsloven, og villeder forbrukere. Det viser et brev NRK har fått tilgang til.

– Vi mener Wizz Air har brutt markedsføringsloven ved å benytte miljøpåstander de ikke har grunnlag for å fremsette, sier seksjonssjef for bærekraft, Tonje Drevland, til NRK.

Bryter markedsføringsloven

I reklamen sammenligner Wizz Air seg med de norske flyselskapene Norwegian og SAS på antall gram CO₂ som er sluppet ut per passasjerkilometer.

– Wizz Air mener selv å ha så lavt utslipp av CO₂ per passasjerkilometer sammenlignet med andre flyselskaper at de kunne bruke disse generelle miljøpåstandene. Det er Forbrukertilsynet uenig i, sier Drevland.

I tillegg har Forbrukertilsynet gjennomgått nettsidene til Wizz Air. Her hevder flyselskapet at det er «det grønneste valget i luftfarten».

Drevland sier at Wizz Air må kunne bevise at hele deres virksomhet belaster klima og miljø mye mindre enn alle andre flyselskaper i verden, for å kunne bruke denne påstanden.

Denne reklamen brukte Wizz Air før jul. Foto: Skjermdump / NRK

Har ikke dokumentasjon på påstandene

– Basert på informasjonen vi har mottatt i saken, kan Forbrukertilsynet ikke se at Wizz Air har dokumentasjon på at hele Wizz Airs virksomhet belaster klima og miljø vesentlig mindre enn alle andre flyselskaper, sier Drevland.

I en uttalelse til NRK sier Wizz Air at de er uenige i Forbrukertilsynets avgjørelse.

– Vi har notert oss beslutningen fra Forbrukertilsynet. Vi er uenige i beslutningen. Den anerkjenner ikke at gram CO₂ per passasjerkilometer er det mest relevante målet på luftfartens klimapåvirkning, sier kommunikasjonssjef Andras Rado.

Han mener flåten til Wizz Air er blant de yngste og mest moderne i luftfarten.

Får ikke «straff»

– Vi er lei for at Forbrukertilsynet ser bort fra objektivt verifiserte data som vi har lagt fram. Som støtter påstanden om at Wizz Air har de laveste utslippene per passasjerer i bransjen, sier Rado.

Ifølge brevet skal Wizz Air ha opplyst at de aktuelle påstandene ikke vil brukes i deres markedsføring lenger.

Derfor har tilsynet avsluttet saken uten å fatte vedtak, fremkommer det i brevet.

– Hvorfor straffes ikke Wizz Air for bruddet?

– En av våre hovedoppgaver er å påvirke næringsdrivende til å innrette seg etter markedsføringsloven. I de fleste tilfeller klarer vi å oppnå dette målet uten bruk av vedtak om sanksjoner. Om den næringsdrivende ikke innretter seg frivillig, har vi imidlertid sanksjonene som virkemiddel, svarer Drevland.

– Bør straffe seg å villede om klima

Drevland sier at det kan være aktuelt med sanksjoner dersom Wizz Air ikke slutter å bruke det Forbrukertilsynet mener er villedende påstander.

Framtiden i våre hender var blant dem som klaget på markedsføringen før jul. Leder Anja Bakken Riise sier hun er glad for konklusjonen som Forbrukertilsynet kom fram til.

Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender. Foto: Mariam Butt / NTB

– Både Wizz Air, men også andre selskaper, må ta lærdom av dette. Det bør straffe seg å villede folk om klima og bærekraft på denne måten, sier Riise til NRK.

Hun mener det er viktig for forbrukere å kunne skille det hun kaller «grønnvasking», fra grønne alternativer.

– Dette er en viktig avgjørelse fordi mange forbrukere har et oppriktig ønske om å ta etiske og miljøvennlige valg både når de handler varer og tjenester, sier Riise.