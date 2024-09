Forbrukerrådet vil forby virtuell valuta i spill

– Selv om spillverden er virtuell, må den følge reglene vi har i den ekte verden.

Det sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Virtuell valuta brukes ofte i dataspill og kommer i ulike varianter, som for eksempel sølv, gull eller diamanter. De kan tjenes opp ved å spille, eller ved at de kjøpes for ekte penger.

Det er virtuell valuta som kjøpes for penger som Forbrukerrådet mener er problematisk, og som de ønsker å forby.

Sammen med 21 forbrukerorganisasjoner fra 17 land overleverer de i dag en klage til EUs forbrukermyndigheter.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

– Manipulativ

Iversen forteller at det er lett å miste oversikten når prisene ikke er oppgitt i kroner og øre.

– Se for deg at barnet ditt ønsker seg noe nytt i det spillet hun spiller, kanskje en kul drakt eller et spesielt utseende til figuren sin.

Prisene kan da være oppgitt i spillets egne valuta.

– Du vet, sånne gullmynter eller diamanter.

Han mener et triks bransjen ofte bruker er at gullmyntene som må kjøpes for ekte penger ofte kommer i store pakker.

Men dersom man har virtuelle penger igjen, etter f.eks. draktkjøpet, er det kanskje for lite til å kunne brukes til noe. Da må man kjøpe nye pakker.

Illustrasjonsfoto Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi ser også mange eksempler på at kasinolignende mekanismer brukes for å manipulere spillerne til å bruke mest mulig penger.

Forbrukerrådet mener det er spesielt bekymringsverdig når det rettes mot barn.

De opplyser om at man ikke har elementære forbrukerrettigheter når man betaler med virtuell valuta.

Hvordan er publikums reaksjon på disse virtuelle pengene, har du noe informasjon om det?

– Vi får enkelthenvendelser fra foreldre og andre som opplever at dette kan være problematisk. Utfordringen er at mye av dette går under radaren for veldig mange. Men vi har hatt dialog med forbrukere der denne typen bekymringer kommer frem.

«Getting played»

Bakgrunnen for klagen, og Forbrukerrådet sitt ønske om et forbud, er rapporten «Getting played» som lanseres i dag.

Iversen viser til at bransjen stadig vokser og ber myndighetene om å følge med.

– Sånn at denne bransjen her, som er storindustri, blir behandla nettopp som den storindustrien den er, sier Iversen.