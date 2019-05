Forbrukerrådet vant over DNB i tidenes største søksmål

I fjor vant DNB i Oslo tingsrett mot 180.000 småsparere. Nå er saken snudd på hodet.

I dag landet nemlig Borgarting lagmannsrett på motsatt konklusjon og dømmer banken til å betale hvert gruppemedlem 0,8 prosent av vedkommendes andel fra 2010 til 2014, samt et beløp tilsvarende den faktiske avkastningen andelseierne har tapt i denne perioden.

Det betyr at DNB må ut med 345 millioner kroner til de 180.000 DNB-kundene, ifølge Forbrukerrådet.

DNB må også betale sakskostnader på omtrent 14,2 millioner kroner. Under saken i lagmannsretten avviste DNB kravet fullstendig.

Dette er saken: Ekspandér faktaboks I 2016 saksøkte Forbrukerrådet DNB på vegne av 180.000 kunder som hadde andeler i tre av DNBs aksjefond mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2014.

Striden handler om DNB har drevet aktiv forvaltning av aksjefondene eller ikke.

Et aktivt fond krever at aksjemegleren følger nøye med og vurderer hele tiden hvilke aksjer som skal være med. Dette koster normalt høye honorarer. Motsatsen er et passivt fond eller indeksfond, som følger indeksen automatisk.

DNB mener aksjefondene har vært aktivt forvaltet, og forvalterne har hele tiden tatt aktive valg.

Saken gikk i Oslo tingrett 20. november til 6. desember 2017. Forbrukerrådet tapte saken.

Ankesaken gikk i Borgarting lagmannsrett tirsdag 19. mars til onsdag 3. april.

Forbrukerrådet vant fram i lagmannsretten, som kom fram til at forvaltningen av aksjefond var mangelfull.

Forbrukerrådet: – Vi er veldig glad på vegne av norske forbrukere

– Vi er selvfølgelig veldig glad for at vi vant, både på egne vegne som forbrukerråd, men også på vegne av alle norske forbrukere, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket til NRK.

PRINSIPIELT VIKTIG: Direktøren i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, mener dommen fra lagmannsretten er prinsipielt viktig for forbrukerne. Foto: Forbrukerrådet

Hun mener det er prinsipielt viktig at retten nå har slått fast at banker ikke bare kan nøye seg med å endre fremtidig praksis når tilsyn og andre kontrollorganer dokumenterer med at de har opptrådt i trinn med regelverket.

– Nå må de også holde løftene sine her og nå, og gjøre opp for seg nå kundene har betalt for mye. Det er derfor dette var så viktig for oss å gå til retten med, og ikke bare slå oss til ro med at tilsynet hadde fattet sitt vedtak, og at banken hadde rettet seg etter det for fremtiden, sier Blyverket.

DNB: – Kundene har fått det som ble lovet

– Vi synes aldri det er ålreit å møte kunder i retten, men i dette tilfellet var det en prinsipielt viktig sak og da er det ryddig å få rettens vurdering. Vi er naturligvis ikke enig i dommen, så her må vi bare konstatere at lagmannsretten har konkludert med at vi burde ha tatt større risiko i fondet, sier Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB til NRK.

FÅTT DET DE SKAL: Informasjonsdirektør i DNB Even Westerveld mener banken ikke burde tatt større risiko. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

DNB mener kundene har fått det de ble lovet, presiserer han.

– Høyere risiko ville ikke nødvendigvis gitt kundene bedre avkastning, tvert imot kunne det redusert avkastningen. De aller fleste som har spart i disse fondene har tjent penger, enten de har vært inne i kortere eller lengre tidsperioder, sier Westerveld.

Ifølge informasjonsdirektøren har femårsperioden Forbrukerrådet kritiserer, gitt kundene en avkastning på 44 prosent.

– Nå skal vi lese dommen grundig, så får vi komme tilbake til spørsmålet om en eventuell anke.

I dommen står det blant annet:

Borgarting lagmannsrett har i et gruppesøksmål gitt ca. 180 000 andelseiere i aksjefond forvaltet av DNB Asset Management AS medhold i at forvaltningen i perioden 2010–2014 gir rett til prisavslag på obligasjonsrettslig grunnlag. Selskapets analysearbeid med sikte på å finne «vinneraksjer» og «taperaksjer» var ikke i tilstrekkelig grad omsatt i konkrete aksjehandler. Forvaltningen var en innsatsforpliktelse, ikke en resultatforpliktelse, og utførelsen kunne best måles etter mål for selve aktiviteten, ikke historiske resultater.

KONFLIKT: Forbrukerrådet saksøkte DNB på vegne av 180.000 kunder som mente de hadde betalt et honorar for et aktivt fond, mens de i realiteten hadde fått et passivt fond. Foto: Ints Kalnins / Reuters

Tidenes største søksmål

Forbrukerrådet mener kundene ikke har fått en aktiv forvalting som gir maksimal avkastning til kundene, slik de var blitt lovet. I søksmålet krevde de 431 millioner kroner i erstatning på vegne av 180.000 fondskunder.

Regningen for sparerne ble mer enn dobbelt så høy som den burde ha vært, mener Forbrukerrådet.

DNB mener på sin side at de aldri har villedet kundene.

– DNB Norge har vært aktivt forvaltet, og forvalterne har hele tiden tatt aktive valg. Dette viser også avkastningen i fondet, sa informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB i forbindelse med at ankebehandlingen startet for to uker siden.

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett mente de det ikke fantes grunnlag for at andelseierne ikke fikk den ytelsen de hadde betalt for. Tingretten ville heller ikke ta stilling til hva som skal være minstekravet for aktiv forvaltning, og mener det er politikerne som må avgjøre om det skal stilles strengere krav til fond.