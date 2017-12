Konklusjoner:

1. Kommunene har detaljert lovgrunnlag for og veiledninger om byggesaksgebyrer med solidehjemler for innkreving og regler for beregning av selvkost og forvaltningsmessige forhold.

2. Gebyrpliktiges rettigheter er svakt fundert i regelverket og bygger i praksis på føringer fra rettspraksis og allment regelverk.

3. Gebyrene har økt dramatisk mye mer enn inflasjonen fra 2001 til 2017.

4. Forskjellen mellom dyre og billige kommuner er svært stor.

5. Gebyret har liten eller ingen sammenheng med arbeidsmengden som kreves for å behandle en fullstendig utfylt byggesøknad av en enebolig på 200 kvadratmeter uten behov for dispensasjoner.

6. Dyre kommuner ligger i og rundt storbyene. De billigste er utkantkommuner.

7. Blant de 30 dyreste kommunene varierer beregnet tid for å behandle en byggesøknad fra under 20 timer til langt over 40 timer.

8. Timeprisen for saksbehandling varierer fra 1800 til 690 kroner blant de 30 dyreste kommunene.

9. Gebyrfastsettingen skjer etter regler som er forskjellige i alle de undersøkte kommunene.

10. Mange kommuner gir ikke reduksjon i gebyret selv om en byggesøknad avslås.

11. En hypotese kan være at kommunene bruker gebyrnivået for å stimulere eller hindre nybygging. Gebyrene er høyest der kommunen ikke ønsker vekst, og lavest der de vil ha vekst.

Kilde: Refling ENK for Forbrukerrådet