Forbrukerrådet mener Black Friday-tilbud er kynisk

Et «fantastisk Black Friday-tilbud» kaller MyHeritage det. Kyniske og spekulative virkemidler, mener Forbrukerrådet.

– Vi reagerer på at MyHeritage bruker folks frykt for alvorlig sykdom eller ønske om å få vite mer om egen helse til å pushe varer og tjenester som det er vanskelig for oss å forstå rekkevidden av, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Forstår ikke alvoret

KRITISK: Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet mener MyHeritage er spekulative når de bruker Black Friday til å selge helsetester. Foto: Forbrukerrådet

NRK har tidligere omtalt at helsetesten kan gi deg svar på risiko for alvorlig hjertesykdom, kreft og Alzheimers.

«Maria» tok gentest på nett – viste 70 prosents risiko for alzheimer

– Vi mener MyHeritage ikke forstår det alvoret som ligger bak det produktet eller den tjenesten de prøver å selge oss, og de bruker ganske så spekulative virkemidler for å få oss til å shoppe. Bare koblingen til Black Friday synes vi tilsier at de ikke forstår at det å genteste seg og å gjøre helsetester, faktisk kan skaffe oss ganske så store problemer og utfordringer, sier Blyverket.

Eksempler på tilbydere av gentester Ekspandér faktaboks Private gentester kalles gjerne genetiske selvtester. Man kan i dag testes for økt risiko for fremtidig sykdommer, kartlegging av personlige egenskaper, testing av slektskap eller etnisitet, farmakogenetiske testing, trenings- og kostholdtesting, eller gentesting for talent eller farskap. Noen eksempler: 23andMe: Tilbyr gentester om etnisitet og sykdomsrisiko for en rekke tilstander. Men de sender ikke sykdomsrapporter til norske brukere, trolig på grunn av usikkerhet rundt regelverket. Opplyser at de har over 10 millioner brukere globalt. Hovedkontor i California, USA. MyHeritage: Tilbyr gentester om etnisitet og sykdomsrisiko for en rekke tilstander. Opplyser at de har 105 millioner brukere, hvorav 1 million i Norge. Samarbeider med Familytree DNA. Hovedkontor nær Tel Aviv, Israel. FamilyTreeDNA: Sier de i år 2000 var det første selskapet som leverte DNA-selvtester (direct-to-consumer) for slektskap. Leverer ikke helseopplysninger, men man kan la MyHeritage gjøre analyser av samme prøve. Hovedkontor i Houston, USA Ancestry: Tilbyr gentester om etnisitet og sykdomsrisiko for en rekke tilstander. Opplyser at de har 20 millioner brukere. Hovedkontor i Utah, USA. Sports Club Sarpsborg: Tilbyr gentesting for kosthold og trening.

Ulovlig å selge i Norge

Helsetilbudet som MyHeritage selger er ulovlig for et norsk selskap å selge. Men siden MyHeritage drives fra Israel, trenger det ikke følge norsk lov.

Forbrukerrådet mener testene er usikre, og at folk flest ikke har forutsetninger til å forstå og analyser informasjonen. I tillegg er Forbrukerrådet skeptiske fordi DNA-koden vår kan komme på avveie og at informasjon om oss kan bli solgt videre.

Forbrukerrådet ber regjeringen sørge for bedre beskyttelse av det de omtaler som «oppskriften på selve mennesket»

– Vi hadde nettopp en høring til Bioteknologiloven hvor dette problemet til vår store overraskelse ikke ble adressert. Vi har bedt regjeringen med forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad i spissen om å utrede hele dette sakskomplekset for å se hvordan vi faktisk kan regulere dette markedet på en bedre måte og sørge for at vi blir beskyttet, sier Blyverket.

Ministeren enig med Forbrukerrådet

– Jeg er helt enig med Blyverket i at dette er kritikkverdig. Det er bra at Forbrukerrådet reagerer på koblingen mellom forbruksfest og en gentest som reiser noen grunnleggende etiske problemer, skriver Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Han sier KrF er svært kritisk til det han omtaler som «kommersialiseringen av vårt arvemateriale».

– Problemstillingen knyttet til markedsføring og salg av gentesting er noe jeg ønsker å arbeide videre med i dialog med Forbrukertilsynet og mine kollegaer i regjering, skriver Ropstad.

Yael Beck, direktør i MyHeritage i Norge, skriver i en epost til NRK at de opererer med rabatterte priser hele Black Friday-uken, men at annonsene for helsetesten kun annonseres på hjemmesiden deres, og at folk dermed aktivt må oppsøke den.

– Det er ikke noe i galt i å tilby rabatter på et genetisk helseprodukt eller et genetisk slektsprodukt, skriver Beck.

Selskapet avviser at produktene deres er usikre og at markedsføringen er spekulativ, slik Forbrukerrådet mener.

– Det er veldig nøyaktig og pålitelig, og det er ikke noe spekulativt med det, skriver Beck.