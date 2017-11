Forbrukerrådet kritiserer bankane for IPS-gebyr

Forvaltningsgebyr er eit gebyr bankane tar for å forvalte pengane du set i fond eller aksjar. Slike gebyr er det på forvaltning av alle fond, ikkje berre IPS.

Sparing til pensjon i IPS, Individuell Pensjonssparing, medfører at du betaler forvaltningsgebyr på mellom 0,2 og to prosent av inneståande beløp.

Gebyret blir heile tida trekt årleg frå beløpet du har inneståande på konto. Har du 40.000 kroner det første året, blir gebyret berre 200 kroner dersom satsen er på 0,5 prosent. Dersom du har 2 mill. på konto når du fyller 62, vil tilsvarande gebyr bli på 10.000 kroner.

Vi tar utgangspunkt i at du er 37 år i dag - og sparer 40.000 kroner i året i IPS som låser innskotet til du fyller 62.

Ved fylte 62 år har du sett inn 1 mill. kroner. På desse åra har du betalt inn store summar i forvaltningsgebyr.

For fondet har truleg vakse, kanskje så mykje som dobla seg. Då betalar du også meir i gebyr. Eit anslag på årleg verdistigning på seks prosent betyr at du betaler til saman 110.000 kroner i gebryr før du har har tatt ut ei einaste krone av sparinga di.

Dersom verdien på fondet er to millionar kroner når du fyller 62 år, skal du kunne ta ut 111.000 kroner første året. Det samme beløpet skal du i teorien ta ut dei neste åra fram til du fyller 80, men summen blir truleg litt høgare.

Men desse 110.00 kronene må du først betala skatt av, for samla har du oppnådd 240.000 kroner i skattefrådrag under sparinga. Denne skatteutsettinga blir du innhenta av når pengane skal utbetalast som pensjon.



Legg vi til grunn at forvaltningsgebyret er på 0,5 prosent, stikk banken av med 10.000 kroner det første året du tar ut pengar frå IPS-kontoren din.

Er dette gebyret sett til 0,75 prosent, slik vi ser hos nokre bankar, vil dei ta 15.000 kroner det første året.

Dette gebyret blir heile tida rekna av inneståande totalverdi på fondet, og vil avta i åra fram mot siste uttak i tråd med redusert totalverdi av fondet når du fyller 80, 18 år etter første uttak.