Forbrukerrådet krever billigere bensin etter oljeprisfall

Oljeprisen har falt den siste tiden. Nordsjøolje koster 93 dollar onsdag kveld, og har ikke vært billigere siden før Ukraina-krigen startet i februar.

Raffinert olje blir til diesel og bensin som nordmenn har betalt dyrt for å fylle opp tanken med den siste tiden.

Tirsdag kostet drivstoff ned mot 19 kroner, men selv om oljeprisen har fortsatt å falle, har bensin- og dieselprisen økt med flere kroner igjen og kostet 25 kroner igjen midt i uken, ifølge Drivstoffappen.

Nå burde bensinprisen vært lavere, mener Forbrukerrådet.

– Vi forventer at bensinstasjonskjedene setter ned prisen umiddelbart, sier fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet til NRK.

Raskt prishopp i mars

Han er forundret over at prisen for en liter bensin kan være 25 kroner onsdag, det samme som stasjonene tok da oljeprisen skjøt i været til 130 dollar fatet i mars.

Den gang tok det bare et døgn fra oljeprishoppet etter USA bannlyste russisk olje til nordmenn måtte betale 25 kroner literen for bensin.

Kasland mener kjedene burde vært like raske med å få ned bensinprisen nå, som de var da prisen gikk opp i februar og mars.

– De setter bensinprisen opp umiddelbart når oljeprisen stiger. Da forventer vi at de setter bensinprisen ned umiddelbart når oljeprisen synker, sier Kasland.

– Konkurransedyktig pris

St1, som eier og driver Shells bensinsstasjoner, sier at prisene har gått mye ned siden toppen i juni.

– Vi forholder oss også til raffineriprisen på ferdig raffinert produkt som ikke bare reguleres av oljeprisen, men oljeprisen er en del av faktoren, sier kommunikasjonssjef Lillian Aasheim.

– Vi forholder oss til virkeligheten som er der, og vi jobber beinhardt hver dag for en konkurransedyktig pris. Vi jobber veldig hardt for kundene våre.

Circle K sier de ikke har mulighet til å svare på Forbrukerrådets kritikk torsdag kveld.

Torsdag kveld er prisen satt ned i Oslo-området igjen.