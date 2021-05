Forbrukerrådet krever at flyselskapene ikke sletter bonuspoeng

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under pandemien har det vært liten mulighet til å reise. Mange nordmenn står i fare for å miste bonuspoengene de har til gode hos flyselskapene. Nå griper Forbrukerrådet inn.

Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet synes det er unødvendig å kreve at kundene skal trykke på en knapp for å godkjenne for at de skal beholde sine bonuspoeng. Foto: Christian Ziegler / NRK

– Vi har skrevet brev til SAS og Norwegian og bedt dem om å forlenge levetiden på bonuspoengene. Vi står ikke fritt til å reise nå, og da kan ikke flyselskapene nulle verdiene kundene har betrodd dem, sier direktør Inger Lise Blyverket.

Flyselskapene har frist til 6. mai på å svare.

Valgte poeng framfor penger

Da koronaen rammet og reiser ble innstilt, kunne kundene velge om de ville ha refusjon i form av bonuspoeng eller tilbakebetaling av penger.

Forbrukerrådet mener selskapene har lurt passasjerene til å velge poeng.

En del kunder valgte også dette for å vise solidaritet med flyselskapene. SAS og Norwegian ville ha stått i en enda vanskeligere situasjon om alle kundene hadde valgt å be om å få pengene tilbake, understreker forbrukerdirektøren.

– Da forventer vi faktisk den samme hederligheten tilbake til forbrukerne, sier Blyverket.

Restriksjoner treffer ulikt

SAS viser til at bonuspoengene varer i fem år og at de aldri har tilbudt kunder refusjon i form av poeng.

Direktør for samfunnskontakt Knut Morten Johansen sier til NRK at det vil være vanskelig å forlenge poeng kun for de norske kundene.

SAS kan ikke bare forlenge poeng til norske kunder, forklarer Knut Morten Johansen. Foto: NTB

– SAS flyr over tre verdensdeler. Hvis seks millioner medlemmer som bor overalt og har erfart og erfarer ulike typer reiserestriksjoner, vil vi vanskelig finne et system som kunne ha møtt alle med rettferdighet, sier Johansen.

Han legger til at SAS’ og Norwegians bonusprogram er lite sammenlignbare siden SAS har fem års gyldighet på sine poeng, mens Norwegian har ett år.

Tidligere i vinter har SAS tilbudt medlemmene mulighet til å bestille sommerens poengreiser med 30 prosent rabatt. Dette gir i praksis utgående poeng tilsvarende høyere verdi, skriver Johansen i svarbrevet fra SAS til rådet.

Lett at poengene nulles

Norwegian har ennå ikke tatt stilling til når kundene skal få tilbake retten til å bruke sine oppsparte CashPoints.

Alle kontoer ble frosset i februar i forbindelse med omstrukturering av selskapet. Kundene har derfor ingen mulighet for å bruke poengene nå.

Selskapet har sendt en e-post der kunden må svare om de vil forlenge ordningen.

– Det er selvsagt ingen som vil slette poengene sine. Det er fullstendig unødvendig å kreve at vi skal trykke på en knapp for at de ikke skal fordufte. Folk vil åpenbart beholde verdiene sine, men det er stor risiko for at de mister dem nå, påpeker Blyverket i Forbrukerrådet.

Slik e-post blir fort borte i e-postkassen, forvekslet med reklame, eller glemt, tilføyer forbrukerdirektøren. Ved at kundene aktivt må foreta seg noe, mener hun at Norwegian legger opp til at poengene skal nulles.

Norwegian: – God respons

Norwegian mener imidlertid at løsningen har fungert godt.

Esben Tuman i Norwegian sier selskapet tidligere har forlenget poeng automatisk og at kundene nå har reagert positivt på at de selv kan velge om de vil ha poeng forlenget eller ikke. Foto: Norwegian

– Vi ser på tallene våre etter at kampanjen var avsluttet, at responsen har vært veldig god. De som bruker programmet vårt aktivt og som har poeng de vil forlenge, har i stor grad benyttet seg av denne muligheten, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman til NRK.

Når det gjelder SAS, har de et vareutvalg som kundene kan betale for med bonuspoeng.

Men Forbrukerrådet synes ikke det er en god idé å ha valuta som kun går til noe kunden kanskje ikke trenger, og uten mulighet til å heller velge en konkurrent.