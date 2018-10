Forbrukerrådet klager inn Coca-Cola for markedsføring mot norske barn

YouTube-kanalen «CokeTV» eies og drives av Coca-Cola Norge AS. Nå har Forbrukerrådet klaget inn kanalen til bransjens eget organ for etiske retningslinjer innen markedsføring – matbransjens faglige utvalg (MFU).

Bakgrunnen for klagen, som NRK har fått tilgang til, er at Forbrukerrådet mener kanalen markedsfører usunne produkter mot barn og unge.

– Barn og unge i dag bruker mye tid på sosiale medier, derfor er det spesielt viktig å slå ned på overtramp som gjelder markedsføring av usunn mat og drikke i nettopp sosiale medier, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Krevende å forstå at det er markedsføring

I klagen trekker Forbrukerrådet fram blant annet bruken av programleder Markus Bailey, og at programmet har mange gjester med høy appell til barn og unge. Bailey er tidligere programleder for barne-TV.

Andre gjester på kanalen har vært blant annet gamerne Emzia og Dennis Vareide. Det er blant annet disse Forbrukerrådet mener tiltrekker seg barn og unge.

– Vi ser at virkemidlene som brukes i sosiale medier gjør det krevende å forstå at det er markedsføring, sier Instefjord.

– Det brukes blant annet konkurranser og premier, samtidig som man også i høy grad har programverter og gjester som appellerer til barn og unge. Så her brukes det et sett med virkemidler som gjør det vanskelig for unge å avsløre at dette er markedsføring.

Kritiserer manglende retningslinjer

Instefjord understreker at noe av det de ønsker å oppnå med denne klagen, er å skape en praksis for hva som menes med å «utøve aktsomhet», som det heter i de etiske retningslinjene MFU har utarbeidet.

– Dersom MFU ikke får på plass en praksis for hvordan man skal håndtere begrepet «aktsomhet», så er ikke ordningen god nok. Da må vi enten få bedre retningslinjer, eller så må hele ordningen med at bransjen kontrollerer seg selv byttes ut med en lovregulering, sier Instefjord.

– Markedsføringspresset mot barn og unge, når det gjelder usunn mat og drikke, er for stort, og det er ikke minst for stort i sosiale medier, hvor nettopp barn og unge bruker mye tid.

Coca-Cola svarer på kritikken

I en e-post til NRK skriver kommunikasjonssjef i Coca-Cola Norge, Per Hynne, følgende som svar på kritikken fra Forbrukerrådet:

«Vi kan bekrefte at vi er klaget inn til MFU av Forbrukerrådet. Og vi noterer oss at Forbrukerrådet kontakter media for å få på en mediesak før vi overhodet har mottatt klagen. Vi vil nå følge den formelle prosedyren der vi nå vil gå grundig gjennom den sju sider lange klagen som vi har fått oversendt fra MFU og gi god dokumentasjon på hvordan vi jobber med CokeTV. Deretter vil MFU gjøre sin vurdering. Inntil dette er gjort kan vi ikke kommentere saken utover at vi tar retningslinjene fra MFU på høyeste alvor for å sikre at våre kommunikasjonsaktiviteter er godt innenfor rammene fastsatt av MFU.»

NRK er kjent med at MFU mottok klagen fra Forbrukerrådet fredag, men at klagen på grunn av en feil hos MFU ikke ble oversendt til Coca-Cola før tirsdag, selv om Forbrukerrådet fikk beskjed om at den var det.