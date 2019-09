– Det er veldig viktig at man ikke kjøper noe annen flyreise. Jeg håper ikke det er mange som har gjort det, for da risikerer man faktisk å betale for reisen to ganger, sier Forbrukerrådets leder for forbrukerdialog, Pia Cecilie Høst.

Da Thomas Cook gikk konkurs og datterselskapet Ving i går kansellerte alle sine avganger, fikk konkurrentene Tui og Apollo telefoner fra Ving-kunder som prøvde å finne alternative reisemåter til eller fra ferie.

De som slo til og kjøpte slike reiser, får trolig ikke noen penger tilbake. For mandag kveld kom meldingen fra Ving om at flyene ville gå som normalt igjen allerede tirsdag morgen, og dermed ble ikke planlagte reiser innstilt likevel.

– Da har de nok gått på en smell i form av at de ikke nødvendigvis får pengene tilbake. Utgangspunktet er at hvis de har kjøpt en ny reise nå, så kort tid før avreise, så vil det være vanskelig å få den avlyst og få pengene tilbake, sier Virke reises leder Astrid Bergmål.

Astrid Bergmål i Virke Reise. Foto: Virke

Dette har du krav på

Høst i Forbrukerrådet sier hun tror Ving klarer å fly sine reisende når de nå velger å starte opp trafikken igjen. De som skulle ha reist i går, men først får dra i dag, har krav på avslag.

– De som ikke får reise, skal ha 100 prosent tilbake det de har betalt for reisen. Hvis Ving kan sende dem litt forsinket nå, skal de ha prisavslag for de dagene de ikke har vært på reise, forklarer hun.

Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Njerve / Forbrukerrådet

– De som nå er ute og ikke har kommet seg hjem igjen, skal fraktes tilbake så snart som mulig, sier hun.

Hjelp fra långivere og banker

Tirsdag morgen dro de første Ving-flyene fra Norge igjen, etter at det ble full stans i trafikken mandag. Det skjedde etter at reiseselskapet Thomas Cook, som eier Ving, slo seg konkurs.

– Siden forhandlingene om Thomas Cook har pågått så lenge, kunne man jo tenke seg at Ving hadde laget en beredskapsplan for hva som skulle skje hvis Thomas Cook gikk konkurs. Men hvis de får alt i gang i dag, må vi kanskje si at det er godt nok, mener Høst.

Foreløpig har Ving vært ordknappe om hvordan de har fått i gang driften igjen.

– Siden vi er en uavhengig og lønnsom del av konsernet, har vi allerede vært i stand til å sikre vår fortsatte virksomhet med støtte fra våre banker, långivere og garantister, sier Magnus Wikner, administrerende direktør i Ving-gruppen i Norden.