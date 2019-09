Forbrukerrådet ber uføretrygdede sjekke alderspensjonen sin

Storebrand tapte nylig en pensjonssak mot en delvis ufør kvinne i Finansklagenemnda. Partene inngikk forlik og saken havnet aldri i domstolen.

I retten kunne det kommet en avgjørelse som kunne ha fått stor betydning for mange uføretrygdede, mener Jorge Jensen, direktør for finans i Forbrukerrådet.

Nå oppfordrer han alle pensjonister som har vært delvis uføre, om å få oversikt over pensjonsutbetalingene sine. Flere kan ha gått glipp av alle lønnsøkningene de har hatt siden de ble uføre, frykter Forbrukerrådet.

– Mange forbrukere kan ha fått en «låst lønn» fra da de ble uføre, sier Jensen til NRK.

KREVER ÅPENHET: Jorge Jensen, direktør for finans i Forbrukerrådet, mener Storebrand skjuler en sak alle burde hatt innsyn i. Foto: Kjell Håkon K. Larsen

Klaget og fikk medhold

Bakgrunnen for saken er en kvinne som ble medlem av en kollektiv ordning med alders- og uførepensjon på 80-tallet.

Hun ble 50 prosent ufør på 90-tallet. Da hun gikk av med pensjon i fjor, oppdaget hun at ingen av lønnsøkningene hun hadde hatt i mellomtiden var blitt med i beregningsgrunnlaget for alderspensjonen.

AVGJØRELSEN: Faksimile av avgjørelsen i Finansklagenemnda.

Storebrand viste til reglene i den aktuelle pensjonsavtalen, og mente at kvinnen måtte være 100 prosent arbeidsfør for at pensjonsgrunnlaget skulle oppjusteres.

Dette mente kvinnen var feil og klaget saken inn for Finansklagenemnda, der hun fikk medhold (les avgjørelsen her).

Dersom forsikringsselskaper ikke aksepterer slike avgjørelser i nemnda, kan forbrukere ta saken til domstolen.

Storebrand: – Begge parter er fornøyde

I den aktuelle konflikten godtok ikke Storebrand nemndas avgjørelse, men saken nådde aldri retten.

Da NRK spurte Storebrand om hva som skjedde videre i denne pensjonskonflikten, svarte selskapets kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen følgende på e-post:

– Denne saken er løst på en måte som begge parter er fornøyde med. Det er ikke naturlig å gi ytterligere kommentarer til saken.

KAN TAPE STORT: Juridisk rådgiver Atle Larsen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sier at enkelte kan tape store penger på at lønnsveksten ikke tas med i beregningsgrunnlaget for alderspensjonen senere. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Burde gått for domstolen

Heller ikke kvinnen, som klaget saken inn for Finansklagenemda, ønsker å kommentere saken.

Juridisk rådgiver Atle Larsen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) undres over saken. Han antar at det «hemmelige» utfallet kan tyde på at andre i lignende situasjoner har noe tjene på å kjøre sak.

Han mener saken burde gått til domstolen, og begrunner det med at konflikten angår mange andre personer og handler om store summer.

– Lønnsvekten i Norge har vært veldig bra. Når denne veksten ikke tas med i beregningsgrunnlaget for alderspensjonen senere, så kan jeg ikke forstå annet enn at dette kan den enkelte ha tapt til dels store penger på, sier Larsen.

UHELDIG: Administrerende direktør i Finansklagenemnda, Harald Sverdrup, sier at det er uheldig med slike forlik som pensjonskonflikten endte med. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Feid under teppet

Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener Storebrand skjuler en sak alle burde hatt innsyn i.

– Når det inngås forlik, blir løsningen med kundene feid under teppet. Ingen får vite hvordan dette ser ut, sier Jensen.

Han får støtte av administrerende direktør i Finansklagenemnda, Harald Sverdrup, som sier at det er uheldig med slike skjulte forlik.

– Det er ikke heldig at en prinsipielt viktig sak som denne blir hengende uavklart, sier Sverdrup.

Også Gry Nervik, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, forsikringsselskapenes egen organisasjon, synes det er forunderlig med hemmelighold. Hun ønsker mer åpenhet rundt slike saker.

– Både for at det skal være innsyn i disse sakene, men også for at det kan være prinsipielle avgjørelser som alle har godt av å vite, legger hun til.