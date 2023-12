Forbrukarrådet ut mot DNB etter renteauke: – Prut eller vel nokon andre

Førre veke sa fleire bankar at dei ville droppa å auka renta etter at Noregs Bank sat styringsrenta opp for fjortande gong på to år.

Dei venta at fleire ville følgja etter, noko også Forbrukarrådet håpa på.

Men i dag blei det kjent at både DNB, Nordea og Sparebank 1 SR-Bank aukar rentene.

Direktør i Forbrukarrådet Inger Lise Blyverket meiner kundane nå må ta grep.

– Har du bustadlån i DNB på 4 millionar kroner, vil denne rentehevinga utgjera 10.000 kroner meir i året for deg. Då er det naturleg at du anten prutar kraftig, eller vel nokon av dei andre bankane som er langt meir konkurransedyktig, seier Blyverket.

Dess høgare lån du har, dess meir kan du spara på ei lågare rente, fortel forbrukardirektøren.

Rentekalkulator Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank. Dagens rente er hentet fra DNBs boliglånsrente for unge, og ulike banker vil ha ulik rente. Tallene som oppgis her vil derfor bli omtrentlige for deg. Månedlige utgifter er renter og avdrag samlet. Les mer om kilder og forbehold her. Se hvor mye du må betale hvis renta øker. Rente 5 % 5,4 % 5,7 % Prognose 2024 6 % 7 % Ditt lån Nedbetalingstid nå Månedlige utgifter 18 783 kr Økte renteutgifter 823 kr Det vil si en total utgift på 18 783 kroner i måneden, som betyr 823 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 5,24%

Rekordoverskot til bankane

Styringsrenta ligg nå på 4,5 prosent. Det betyr at dei fleste vil måtta rekna med ei rente på bustadlånet på 6 prosent.

Blyverket meiner det ikkje er rett og rimeleg av bankane å auka rentene sine, sjølv om det vanlegvis blir dyrare for banken å låna pengar når styringsrenta aukar.

Ho viser til at fleire bankar har auka overskota dei siste åra på renteoppgangen.

– Det er ikkje vanskeleg å tena pengar på bankkundar i dag. Det er rekordoverskot, seier ho.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 4,5 % Prognose Norges bank

Forbrukarrådet har gjort eigne undersøkingar som viser at bankane er raskare med å heva lånerenta enn innskotsrenta, fortel Blyverket.

– Dei aukar også renta mindre på innskot enn lån. Det gir stor inntening, fortel direktøren.

DNB: – Aldri enkle avgjerder

Kommunikasjonssjef i DNB, Øystein Kløvstad Langberg, seier banken har gjort vurderingar kvar gong styringsrenta har blitt heva.

Han seier ein må sjå på det samla rentenivået for å finna ut kva bankar som har gode prisar, ikkje ei enkel renteavgjerd.

– DNB har fleire gonger skåna nokon kundegrupper for rentehevingar. Renteavgjerder er aldri enkle avgjerder, og me hadde håpa i det lengste at me skulle sleppa ei ny renteheving frå Noregs Bank før jul, seier Langberg.

Torsdag førre veke fortalde sentralbanksjef Ida Wolden Bache at Noregs Bank auka styringsrenta på ny. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Samtidig har prisen dei betalar for å låna pengar auka, fortel Langberg.

– Om me veit at dersom me ikkje følg Noregs Bank, så fungerer ikkje politikken deira. Det ville auka sannsynet for endå fleire rentehevingar framover, meiner Langberg.

Aukar ulikt

Tidlegare i dag blei det kjent at DNB aukar renta på alle sparekontoar med minst 0,25 prosentpoeng. For bustadlåna aukar dei renta med opp til 0,25 prosentpoeng.

Deretter Nordea, som auka rentesatsane på både bustadlånet og sparekontoar med opp til 0,25 prosentpoeng, skriv banken i ei pressemelding.

Dei nye satsane vil gjelda frå slutten av februar neste år for eksisterande lån og innskot.

Også Sparebank 1 SR-Bank sett renta opp, men aukar ikkje renta på bustadlånet like mykje som dei to andre. Renta på bustadlånet blir auka med opp til 0,15 prosentpoeng, medan innskotsrenta på alle sparekontoar med 0,25 prosentpoeng.

– Me veit at mange av våre personkundar merkar dei auka rentene, og vil i tida framover følga dei opp på ein god måte, seier konserndirektør for personmarknad i Sparebank 1 SR-Bank Roger Lund Antonsen i ei børsmelding.