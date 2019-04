Forbrukarrådet om flystreiken: – Rekordhøge tal

– Dette er rekordhøge tal, seier Pia Cecilie Høst i Forbrukarrådet

Det er ikkje berre SAS som merkar at behovet for hjelp og informasjon er stort. Aldri før har så mange vore inne å nettsidene til Forbrukarrådet og sjekka kva dei har rett på når flyreisa er innstilt.

Ifølgje Forbrukarrådet var 80.000 innom nettsidene deira i helga.

Førre gong dei hadde så stor trafikk på sine nettsider var då snøvêret skapte store forseinkingar i januar 2018. Då var nesten 60.000 innom sidene til Forbrukarrådet for å sjekke kva rettar dei hadde.

Pia Cecilie Høst seier Forbrukarrådet opplever rekordstor pågang. Foto: Forbrukerrådet

– Det er enorme tal og seier at det er veldig mange frustrerte passasjerar der ute som det verkar som ikkje får den informasjonen dei treng, eller kanskje ikkje får det dei har krav på. Det er openbert eit stort informasjonsbehov, seier Høst.

Sidan streiken starta fredag har fleire tusen fly blitt innstilt. 280.000 passasjerar er ramma, ifølgje SAS.

Dei siste dagane har mange frustrerte reisande ringt kundeservicen til SAS. Nokon har venta opptil seks timar før dei har fått hjelp.

Også på SAS sin Facebook-konto er det mange frustrerte reisande.

Bakgrunnen for konflikten mellom partane er usemje om lønn og arbeidsvilkår.

Ikkje fått kontakt på halvanna døgn

Bekymra reisande sit fast og kjem seg ikkje dit dei skal. I Graz i Austerrike har Jarle Sandsgård vore på ferie med familien. I dag skulle både han og kona vore tilbake på jobb.

Dei har prøvd kontakte SAS i halvanna døgn, framleis har dei ikkje kome gjennom.

– Det er heilt umogleg å komme gjennom på telefonen. Vi sat ein time og tre kvarter i telefonkø før vi gav opp. Vi prøvde å få kontakt med dei via Facebook, men der verkar det som at det berre er ein svarrobot som legg opp meldingar, seier Sandsgård.

Familien har tidlegare prøvd å bli sittande på ein flyplass med guten på 16 månader og vil ikkje risikerer det igjen. No får familien hjelp frå Lufthansa og KLM til å komme seg heim til Bergen.

– Vi fekk melding frå Lufthansa om at dei kan booke oss om gratis, viss dei berre får ei stadfesting frå SAS, seier Sandsgård.

– Det som irriterer meg er måten SAS handterer dette på, ved å ikkje gjere seg tilgjengeleg for oss på noko vis. Viss det stemmer det Lufthansa seier, så kunne folk sjølv ordna opp i dette og gått til andre flyselskap i staden for å bli vist til til ein telefonsvarar. Det skal ikkje vere nødvendig at det blir slik at ein ikkje får hjelp, meiner Sandsgård.

Dette har du krav på hvis du blir rammet av flystreik Ekspandér faktaboks Ta kontakt med flyselskapet for informasjon og møt opp på flyplassen.

Blir flyet innstilt har du rett til å velge mellom å få pengene tilbake for billetten, ombooking, eller å reise på et annet tidspunkt.

Blir flyet ditt forsinket i mer enn fem timer, har du også rett til å velge mellom å få pengene tilbake for billetten, ombooking, eller å reise på et annet tidspunkt

Du har rett til å bli tatt hånd om, som mat og hotell, mens du venter på flyet skal komme i lufta eller ved ombooking.

Du har som hovedregel ikke rett på erstatning, men du har alltid rett på erstatning for tapt bagasje. Kilde: Forbrukerrådet

Klare reglar

Forbrukarrådet har dei siste dagane fått rekordmange førespurnader frå reisande som står fast på flyplassar og ikkje kjem seg vidare. Mange lurer på kva dei har krav på når reisa har blitt innstilt.

– Når så mange flyavgangar blir både innstilt og forsinka, og det gjeld så mange tusen passasjerar, så er det klart at SAS slit med å klare å gje den informasjonen som folk treng, seier Høst.

Ho seier reglane likevel er ganske klare på kva du har krav på.

– Det som er sikkert er at du skal få tilbake den prisen du betalte hos SAS, uansett om det var ein billig billett eller ikkje, seier Høst.

Og vil du unngå telefonkø, så kan du vente med å sende inn kravet.

– Viss du vil ha tilbake pengane for billetten, er det ikkje noko du må gjere akkurat no. Du kan vente med å sende kravet til dette rushet har lagt seg. Ta kontakt med SAS om nokre dagar eller veker, råder Høst passasjerar til.

– Vi beklagar

SAS har beklaga følgjene streiken har fått og at mange har trøbbel med å nå gjennom til dei.

– Vi beklagar, vi har absolutt ikkje gjort oss utilgjengeleg. Det er det massive trykket som gjer at vi ikkje klarer å hjelpe kvar og ein. Det har vi beklaga sidan fredag morgon, seier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

Ifølgje informasjonssjefen jobbar tilsette natt og dag i selskapet for å hjelpe passasjerar.

– Det er sjølvsagt slik at desse passasjerane skal ha gratis ombooking. Det er det vi praktiserer i stort monn i desse dagar, seier Johansen. Samtidig legg han til at det er fornuftig å bruke Forbrukarrådet sin flykalkulator.

– Forbrukarrådet sin kalkulator er god og den kan gje dekkande svar. Den er godt i samsvar med våre reglar også, seier Johansen.

– Anbefaler du folk å bruke den?

– Det er viktig at passasjerane gjer seg kjent med kva ein har krav på.

Han legg til at Facebook-teamet i selskapet er utvida for å kunne svare kundane.