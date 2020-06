Etter lang tid med spekulasjoner har bilgiganten nå bekreftet at pickupen F-150 skal leveres med elektrisk motor i midten av 2022. Gründerselskapet Rivian, som også jobber med en elektrisk pickup, bekrefter nå at de skal levere biler i 2021.

– Ford vil i løpet av de neste 24 månedene lansere en helelektrisk F-150 og en helelektrisk Transit-varebil, røpet viseadministrerende direktør Jim Farley i et intervju med CNBC forrige uke.

Farley røpet ingen detaljer om hvilke spesifikasjoner bilen kommer til å ha, men det er ventet at vi får vite litt mer om det fysiske utseende allerede 25. juni i år, da bensin- og dieselversjonene av den 14. generasjonen F-150 avdukes. Det har selskapets kommunikasjonssjef i Nord-Amerika meldt på Twitter.

Selv om de bensindrevne bilene ikke importeres av Ford Motor Norge, forteller den norske importøren at det er stor spenning knyttet til lanseringen av elbil-versjonen her til lands.

– Vi har fått mange spørsmål om dette gjennom flere av våre kanaler, for å si det sånn, sier informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge til NRK.

Usikker norgesdebut

Likevel er det litt for tidlig å planlegge bilbytte her hjemme.

– Det er enda ikke avklart om den skal selges i Norge og resten Europa, så dette må vi komme tilbake til når mer informasjon om dette foreligger, sier Sønsteby.

I et PR-stunt i fjor sommer trakk en prototyp av den helelektriske utgaven et godstog fylt med tradisjonelle pickuper, som hadde en totalvekt på 450.000 kilo, ifølge Ford.

Det er imidlertid ikke sluppet noen detaljer om hvordan produksjonsutgaven av el-pickupen vil bli, med tanke på batteristørrelse, rekkevidde, maks last- og tilhengervekt eller lademuligheter.

PR-STUNT: Med ti godsvogner som inneholdt 42 andre pickuper på slep, krabbet den elektriske prototypen av Fords mestselgende bil av gårde under et PR-stunt etter at bilselskapet lanserte planene om en helelektrisk pickup i fjor. Foto: MARK TOMALTY, FORD

Ford Motor Norge sier det er for tidlig å si noe om dette.

– Bilen er ennå ikke lansert, så spesifikasjoner som du etterspør kommer vi tilbake til nærmere lansering, sier informasjonsdirektøren.

– Hvor interessant er det norske og europeiske elbilmarkedet for Ford sentralt?

– Ingen kan produsere og selge volum av biler med lav eller negativ fortjeneste, og dermed er det gledelig for Ford å se at veksten i elektrifiserte kjøretøy nå kommer. Ikke bare i Norge som tross alt er et lite land, men også i de større markedene i Europa slik at vi på en økonomisk forsvarlig måte kan realisere våre planer om å kunne tilby elektrifiserte produkter innenfor alle våre segmenter de neste årene, sier Sønsteby.

Sjeldne

Ford F-150 betegnes ofte som en såkalt fullstørrelse pickup, og er sjeldnere å se på norske veier enn de såkalte mellomstørrelse pickupene som Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Isuzu D-Max og Fords egen Ranger-modell.

Ifølge Norges Automobil-Forbund (NAF) har disse pickupene tradisjonelt sett vært kostbare fordi de er tunge, har store motorer og høye CO₂-utslipp.

STOR: En fagforeningsrepresentant inspiserer en F-150 på fabrikken i Dearborn, Michigian i USA. De amerikanske pickupen er større enn vi tradisjonelt har kjøpt i Norge. Foto: CARLOS OSORIO, AP

– I de siste 10 årene har ikke motorstørrelsen vært avgjørende for bilavgiftene fordi avgiftene er dreid fra motorstørrelse til utslipp. Det har ikke hjulpet disse svære amerikanske pickupene noe særlig siden de slipper ut mye CO₂. Pickuper er i det hele tatt ikke så utbredt som privateide biler i Norge heller. De er mest populære i bransjer der man har behov for denne biltypen, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

– Legende

De er imidlertid positive til at det etter hvert blir produsert flere forskjellige biltyper med elektrisk drivlinje.

– Enn så lenge har utvalget av elbiler vært for snevert med enten småbiler eller dyrere SUV-er. Nå begynner flere alternativer både i størrelse og pris å komme. De nærmeste årene kommer mange ulike modeller for ulike behov slik at elbilene blir et alternativ i alle bilklasser. Der vil også en elektrisk Ford F-150 være et viktig bidrag til bredden i modellutvalg. Kanskje vil den også bidra til at anleggsbransjen og andre bransjer blir raskere elektrifisert, sier Sødal.

– Er det et marked for slike biler også i Norge?

– Fortsatt vil pickupene være mest aktuelle som biler i bedrifter som har behov for det. Men når denne kommer, kan det være at noen tenker at de endelig kan få seg drømme-pickupen. Ford F-150 er en legende i bilverdenen, sier han.

Alternativene

Flere bilprodusenter jobber nå med elektriske pickuper. De mest fremtredende er Teslas Cyber Truck og gründerselskapet Rivians R1T. Rivians R1T skulle vært på markedet allerede i år, men ble ifølge Forbes tvunget til å utsette produksjonen til neste år grunnet koronapandemien.

FUTURISTISK: Det var i november i fjor at Tesla-gründer Elon Musk lanserte den litt futuristiske Tesla Cyber Truck. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

– Biler fra Rivian vil bli levert i 2021. Vi har ikke oppgitt en dato for produksjonsstart ennå, men jobber for å minimere konsekvensene, forteller kommunikasjonsdirektør Amy Mast i det Michigan-baserte selskapet til NRK.

Både Cyber Truck og R1T er det mulig å forhåndsbestille allerede nå, men kun Cyber Truck kan forhåndsbestilles i Norge.

– Vi har ikke åpnet for forhåndsbestilling fra Europa, men internasjonalt salg er definitivt en del av planen. Vi er veldig fornøyd med så mye interesse fra Norge, forteller Mast.

Både Amazon og Ford selv har investert henholdsvis 700 og 500 millioner dollar i selskapet, som foreløpig ikke har produsert en eneste bil, skriver New York Times.

NYKOMMER: Denne blå Rivian R1T ble vist frem for kunder som har forhåndsbestilt på et visningsarrangement i California i januar i år. Foto: NATHAN FRANDINO, REUTERS

Også General Motor-eide GMC jobber med en elektrisk «truck», men om denne er det per nå veldig lite informasjon tilgjengelig. GMC bringer i denne anledning Hummer-navnet tilbake etter mange år på hylla, men det er usikkert om den elektriske Hummer-en vil ligne på de gamle Hummer-modellene eller en tradisjonell «truck», altså en pickup.

Mener insentiver er viktig

Alle disse tre bilene skal etter planen være på markedet i 2021, altså minst et halvt år før Ford har tenkt å rulle ut F-150-en.

Her hjemme mener Norsk elbilforening at en elektrisk F-150 sender et sterkt signal om at alle biltyper skal blir elektriske fremover, og at det er et mål at flest mulig modeller blir tilgjengelig for det norske markedet.

FORNØYD: Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening. Foto: NORSK ELBILFORENING

– Det er avgjørende at forbrukere med ulike behov finner en elbil som passer seg, for Norges mål er at alle nye biler skal være elektriske i 2025, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hun mener det er viktig at det fortsatt er viktig med insentiver for at bilprodusentene skal fortsette å satse på elektriske drivlinjer.

– Avgiftsfritak på å kjøpe elbil og bruksfordeler som miljørabatt i bom, er avgjørende for at forbrukerne skal kjøpe elbiler, sier Bu.