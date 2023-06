Torsdagens Debatten-sending er viet ungdom. De skal få ta opp temaer som engasjerer dem, og konfrontere politikerne. Debatten ba elever i videregående skole komme med forslag til Debatten.

Det kom inn 140 forslag fra 70 videregående skoler. Skole var det teamet flest ville snakke om.

Hedda Børgersen skal møte kunnskapsminister Tonje Brenna, og har et tydelig budskap.

– Jeg er utslitt hver eneste dag, og sover to til tre timer når jeg kommer hjem fra skolen. Skolehverdagen legger så mye press på meg som elev og det er veldig vanskelig å følge med i timen, sier Børgesen til NRK.

Hun er 17 år, og går på musikklinja på Askim videregående skole.

Hun er også nestleder i elevorganisasjonen i Viken. Hun ønsker å få gjort noe med skolehverdagen og ønsker at kunnskapsminister tar elevene på alvor og elevmedvirkning blir en del av skolehverdagen.

– Prestasjonspress

For Hedda oppleves skolen som en arena der man må prestere hele tiden. Det er lite rom for praktisk arbeid og hverdagen fylles med prøver, lekser og eksamener. Og hvis man ikke gjør det så stemples elever som late, mener hun.

– Du kommer på skolen klokken 08, og allerede fra da skal du være på og prestere, og hvis du ikke gjør det så faller du av. Du har matte og samfunnsfag og så skal du bytte tankegangen på 2 sekunder. Skole er jo også sosial labyrint, vi må finne ut hvem vi er.

Vil ha kortere dager

Drømmehverdagen til Hedda er å starte 09-tiden og slutte i 15 tiden

– Når du står opp så er det ikke helt mørkt. Og det er mulig å få åtte timers søvn.

Elaine Munthe, professor, senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, sier til NRK at de fysiologiske endringene som skjer i alderen 13–19 år, skiller seg ut sammenlignet med yngre barn og voksne.

– Søvnforskning viser en sammenheng mellom god søvn og prestasjoner, kreativ tenkning og humør. Og lite søvn har sammenheng med aggresjon, negativ atferd og manglende læring. Derfor er det ikke usannsynlig at skolestart kan ha noe å si for elevers prestasjoner.

Brenna: En del av det å bli voksen

Kunnskapsminister Tonje Brenna ble spurt om hva hun mener om at skolehverdagen kunne bli mer fleksibel og om flere elever kunne få starte klokken 09.

– Det å lære seg å både legge seg i tide, og stå opp i tide, er en del av det å bli voksen. Samtidig husker jeg godt at jeg også var ganske trøtt da jeg var i tenåra. Skolene kan legge opp til fleksible dager dersom de ønsker det. Det viktige for meg er at elevene får den opplæringa og undervisninga de skal, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna i en e-post til NRK.