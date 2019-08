Syriske Alaa Sami gleder seg til endelig å kunne delta i lokalvalget i Oslo. Han har bodd i Norge i fire år og har nå fått stemmerett.

Men det er litt vanskelig for ham å stole helt på systemet her. Han vet ikke om det er noen grad av korrupsjon i Norge også, slik han opplevde at det var i Syria.

– Jeg er ikke helt sikker på om det er helt demokratisk, eller om stemmen min kommer til å gi noen påvirkning. Kommer jeg til å få noen som kan høre på meg, noen som kan ta mine forslag videre? Det vet jeg ikke om vil skje. Men inntrykket mitt så langt er at det er mye bedre her enn i Syria.

Har aldri stemt før

Sami er 28 år og har aldri stemt før.

– I Syria er det ikke noen jeg føler at jeg kan stemme på. Det er bare en person som presenterer seg selv til valg, og man kan velge enten ja eller nei. Og det blir alltid ja. Så det gir ingen mening å stemme, sier han.

Sami gleder seg over å få lære om det norske valgsystemet. Foto: Ida Theresa Myklebost / NRK

Men før valget 9. september må han lære om det norske demokratiet og hvordan et kommunevalg foregår. Han er på kurs arrangert av Melahuset.

– Vi håper at folk som har flyktet fra landet sitt fordi det ikke er demokrati der, og fordi de ikke har frihet der, bruker friheten når de kommer til Norge, sier konferansieren fra scenen.

Ved siden av henne står en tolk og oversetter til arabisk så alle i salen får med seg alt.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er 9. september. Foto: Ida Theresa Myklebost / NRK

Stor økning i antall syrere med stemmerett

Siden krigen i Syria brøt ut i 2011 har mange syriske flyktninger kommet til Norge og fått oppholdstillatelse.

De fleste av syrerne i Norge har ikke rett til å stemme i stortingsvalget, for da må du være norsk statsborger. Men i kommunevalget trenger du ikke være statsborger for å stemme: Det holder å ha bodd i Norge i tre år.

Ved forrige kommunevalg i 2015 var det ikke flere enn 1000 syrere som hadde stemmerett, mens i år kan over 11.000 syrere delta i kommunevalget.

Hvem kan stemme? Ekspandér faktaboks For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må: være norsk statsborger

ha fylt 18 innen utgangen av valgåret

ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og

være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

ha fylt 18 innen utgangen av valgåret

ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og

være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge Nordiske borgere: Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. (Kilde: https://valg.no/)

– Viktig at flyktninger deltar

Kurset varer i mange timer. Flere lokalpolitikere kommer innom og hilser på flyktningene. De har på T-skjorter og pins med logoer fra Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Venstre, KrF og Rødt. Sami prater med flere av dem.

Han prøver å finne partiet som står nærmest hans egne kjerneinteresser: rettferdighet, antirasisme, økonomisk vekst og offentlig høyere utdanning. Selv studerer han informatikk på Universitetet i Oslo på andre året.

– Vi trenger sånne som deg, sier Yassine Arakia som er bystyrerepresentant for Høyre.

Bystyrerepresentant for Høyre i Oslo, Yassine Arakia, er glad for at Alaa Sami og andre flyktninger i Norge vil delta i valget og mener det er en viktig inngang for å bli en aktiv samfunnsborger. Foto: Ida Theresa Myklebost / NRK

Også Sofia Rana, 4.-kandidat fra Rødt, snakker ivrig med Sami.

– Dere er medmennesker på lik linje med oss, og dere er en del av samfunnet vårt. Det er viktig at flyktninger som bor her med oss, også blir hørt, og at dere blir informert om plikter og rettigheter dere har, så dere kan delta aktivt i samfunnet, sier hun.

4.-kandidat for Rødt i Oslo, Sofia Rana, lytter interessert til det Alaa Sami forteller om hva som er viktig for ham som velger. Foto: Ida Theresa Myklebost / NRK

Inspirert

I løpet av dagen endrer Sami seg litt. Han konsentrerer seg mer og mer og virker veldig fascinert av lokalpolitikerne som er på besøk.

Så sier han:

– Kanskje jeg også kan bli politiker en gang? Hvis jeg også kan gjøre noe nyttig og føle at jeg bidrar, så vil jeg gjerne gjøre det.