Følte seg tvangssterilisert for å få riktig kjønn på papiret: Krev unnskyldning frå staten

Fram til 2016 måtte ein fjerne reproduktive organ for å kunne skifte juridisk kjønn. Det vil seie livmor, eggstokkar og livmorhals for transmenn, og testiklar for transkvinner.

«Iver» er ein av dei som gjekk gjennom dette for å kunne bli mann på papiret. Han ønsker å vere anonym, og det er NRK som har gitt han namnet i denne saka.

– Eg opplevde det ikkje som et val å bytte juridisk kjønn. Eg kunne enten seie ja til å fortsette å bli grov diskriminert i alle dei viktige arenaene i livet mitt. Eller så kunne eg gå med på å ta denne operasjonen, seier han.

Lenge levde han som ein mann, såg ut som ein mann, var ein mann. Alle rundt han kjende han som ein mann. Men dei juridiske papira hans viste noko anna. Der var han framleis kvinne.

– Det førte til fleire tilfelle eg vart utsett for konkret diskriminering som ein direkte konsekvens av det. Eg vart «outa» og greidde ikkje å gjennomføre studia, seier Iver.

Mellom 1950 og 2016 reknar ein med at 500 personar steriliserte seg for å få riktig juridisk kjønn. I dag er det eiga oppleving av kjønn og kjønnsidentitet som bestemmer.

Transpersoner Ekspandér faktaboks Begrepet "transpersoner" brukes i artikkelen som et samlebegrep for flere ulike versjoner av trans.

brukes i artikkelen som et samlebegrep for flere ulike versjoner av trans. Store Norske Leksikon definerer transpersoner slik: "transperson, kjønnsoverskrider, person som utfordrer, utforsker eller ikke passer inn i sosiale normer for kjønnsuttrykk. Det er likeverdig om man har en sosial kjønnsidentitet, en personlig kjønnstilhørighet eller kun behov for å vise sitt kjønnsuttrykk."

definerer transpersoner slik: "transperson, kjønnsoverskrider, person som utfordrer, utforsker eller ikke passer inn i sosiale normer for kjønnsuttrykk. Det er likeverdig om man har en sosial kjønnsidentitet, en personlig kjønnstilhørighet eller kun behov for å vise sitt kjønnsuttrykk." Transpersoner kan føle at deres psykiske kjønn ikke passer med deres biologiske, kroppslige kjønn. De kan også føle at de verken er mann eller kvinne. Mange har ikke tro på samfunnets to-kjønn-system.

kan føle at deres psykiske kjønn ikke passer med deres biologiske, kroppslige kjønn. De kan også føle at de verken er mann eller kvinne. Mange har ikke tro på samfunnets to-kjønn-system. Transkjønnede er den gruppen innenfor betegnelsen transpersoner som trenger en kjønnsbekreftende operasjon.

er den gruppen innenfor betegnelsen transpersoner som trenger en kjønnsbekreftende operasjon. Transseksualitet defineres av Store Norske Leksikon slik: "Transseksualitet, opplevelse av psykologisk, sosialt og personlighetsmessig å tilhøre det motsatte av sitt biologiske kjønn med sterkt ønske om å bytte kjønn[...]. Tilstanden kjennetegnes av at personen føler en mer eller mindre uttalt avsky for de deler av kroppen som påminner vedkommende om at han/hun befinner seg i en «gal kropp»."

defineres av Store Norske Leksikon slik: "Transseksualitet, opplevelse av psykologisk, sosialt og personlighetsmessig å tilhøre det motsatte av sitt biologiske kjønn med sterkt ønske om å bytte kjønn[...]. Tilstanden kjennetegnes av at personen føler en mer eller mindre uttalt avsky for de deler av kroppen som påminner vedkommende om at han/hun befinner seg i en «gal kropp»." Transvestitter er personer som ikke har et ønske om å permanent bytte kjønn, men som liker å kle seg i klærne til det motsatte kjønn eller veksle mellom kjønnene.

er personer som ikke har et ønske om å permanent bytte kjønn, men som liker å kle seg i klærne til det motsatte kjønn eller veksle mellom kjønnene. Drag queens er menn som kler seg opp som kvinner for gøy og underholdning, og må ikke forveksles med transpersoner.

Å fjerne ein kroppsdel

– Eg opplevde det som eit overgrep. Mange trur det er ein liten operasjon. Men ein går inn å fjernar indre organ. Det er omfattande og smertefullt, seier Iver.

I tida etterpå hadde han fleire fysiske smerter, og undersøkingar han opplevde som krenkande. Dette endte med at han vart sjukemeldt ei lita periode.

Hadde han visst at kravet var på veg til å bli fjerna ville han ha venta.

– Det føltest heilt meiningslaust. Eg hadde ikkje lyst på operasjonen, og det var heller ingen medisinsk grunn til at eg skulle ta han, seier han.

Å leve med feil juridisk kjønn

KREV UNNSKYLDNING: Luca Dalen Espseth er rådgjevar for kjønnsmangfald i FRI. Han seier at transmiljøet treng både ei offentleg unnskyldning og erstatningsordning frå staten for å vise at ein anerkjenner transpersonar og den uretten ein har utsett dei for. Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Like etter at steriliseringskravet vart fjerna søkte 655 personar om å endre juridisk kjønn.

– Dette er menneske som har mått leve med feil juridisk kjønn i perioden før, og dermed lidd og blitt «outa», seier Luca Dalen Espseth, rådgjevar i FRI, organisasjonen for kjønns- og seksualitetsmangfald,

Alle har eit personnummer i Noreg. Dette bruker vi blant anna i utdanning, på reise, i banken og på jobb.

– Det går ikkje ein dag utan at andre får tilgang på ekstrem intim informasjon og identiteten din og kroppen din.

Fakta om juridisk kjønn Ekspandér faktaboks Juridisk kjønn er det kjønnet ein får tildelt ved fødselen og som blir registrert i Folkeregisteret.

For å endre juridisk kjønn før 2016 måtte ein gjennomføre kjønnskorrigerande behandling og kirurgi og dermed tvangssterilisering.

Dette betyr at det er fullstendig overlatt til medisinsk personell å fastslå kjønnsstatus. Praksisen har aldri vore hjemla i ei lov, men har utvikla seg som forvaltningspraksis sidan 1960-talet.

I dag blir det ikkje stilt krav om ei bestemt diagnose eller medisinsk behandling for å få endra kva kjønn ein person er registrert med i folkeregisteret. Eiga oppleving av kjønn og kjønnsidentitet er det som bestemmer.

Personar over 16 år søker sjølv om å endre sitt juridiske kjønn.

Barn og unge mellom 6 og 16 år må søke sammen med sine foreldre.

Krev unnskyldning frå staten

Sju organisasjonar, blant anna FRI, Skeiv Verden og Skeiv Ungdom, krev no ei offentleg unnskyldning frå staten, fordi ein meiner praksisen har vore i strid med menneskerettane.

– Folk har lidd både fordi dei har mått leve med feil juridisk kjønn, og fordi dei har mått gå gjennom eit kastreringsinngrep, seier Espseth.

Kravet om sterilisering var aldri ein del av norsk lov, og har aldri vore oppe i Stortinget, men eit krav for å kunne søke om nytt personnummer og å endre kjønn i Folkeregisterforskrifta.

Ifølgje Espseth er lova ein har for å endre juridisk kjønn i Noreg i dag, ei av dei beste i verda. Likevel kan det aldri gjere opp for den uretten ein har blitt utsett for tidlegare.

– Ein må kunne anerkjenne at om ein har kastrert menneske mot deira vilje, er ikkje det riktig, uansett korleis lovverket eller praksisen såg ut på den tida, seier Espseth.

Forstår problemstillinga

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Inger Klippen, skriv dette i ein e-post til NRK.

Inger Klippen er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Anita Hamremoen / HOD

«Jeg har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for dem det gjelder. Regjeringen arbeider for å styrke rettighetene til LHBTIQ-personer. Når det gjelder spørsmålet om en egen erstatningsordning for denne gruppen mener vi det er naturlig at domstolen og rettsapparatet først avgjør de konkrete erstatningssakene som nå går for retten.»

Kravet om offentleg unnskyldning ønsker dei ikkje å kommentere.