Folkehelseministerens nyttårsforsett: – Jeg skal stumpe røyken

I går ble det kjent at Terje Søviknes (Frp) gjør comeback i regjeringen og blir eldre- og folkehelseminister, en post han overtar etter Sylvi Listhaug.

Samme dag sa han i Dagsnytt 18 at han ønsker å kutte røyken. Nå har han gitt seg selv en frist.

– Kall det gjerne et nyttårsforsett. Jeg har et mål om at i løpet av januar må det være slutt, sier Terje Søviknes til NRK.

– Hva er motivasjonen din for å slutte?

– Jeg har tenkt at jeg må kutte ut røyken, og jeg får litt ekstra motivasjon av å gå foran som folkehelseminister. Istedenfor at det skal bli spørsmål fra dere journalister, til en røykende folkehelseminister, er det greit å stoppe nå.

Tjue om dagen

Søviknes sier han begynte å røyke fast i en alder av 43 år, og at han på det verste har røyket rundt tjue sigaretter om dagen.

– Nå er jeg nede i ti.

– Hvor mange har du røyket i dag?

– Én. Én på morgenen. Det handler mer om rutine enn om nikotin. Da tenker jeg at det er en enda større grunn til å slutte.

Det blir mye møtevirksomhet framover, og færre anledninger til å gå ut og ta seg en blås, ifølge Søviknes.

– Det er lett å bruke røyken som en timeout, men det blir ikke like mye tid til det framover. Det er visse settinger det føles naturlig å røyke, for eksempel i sosiale anledninger. Men det handler om å bryte rutiner.

– Må skjerpe meg

– Men har ikke du forsøkt å slutte tidligere?

– Jo, det var i forbindelse med lokalvalget i 2015. Da sa jeg at hvis opptellingen gikk bra, skulle jeg slutte å røyke. Men det kom for brått på, så det klarte jeg ikke. Jeg må skjerpe meg.

– Er du ikke redd for å være gretten, sur og full av absistenser i den nye jobben i januar?

– Nei, det må gå. Har generelt godt humør, også i stressa situsjoner.

– Har du allerede tips til andre som ønsker å slutte å røyke?

– Bryt rutinene. Nei, det er kanskje litt tidlig å komme med tips... Men som en del av folkehelsearbeidet er det min jobb å synliggjøre skadevirkningene og bidra til at man reduserer røykebruken.

– Bør vi skjerpe inn røykeloven ytterligere?

– Nei. Det mener jeg ikke det er grunnlag for. I dag opplever jeg at det var helt greit at den endringen kom. Vi har en grei hovedregel i dag som vi forholder oss til alle sammen. Så får man ta egne valg når det gjelder sitt eget hjem. Det er et godt prinsipp at det kun skjer ute.

Ber om tips og støtte

Etter at Søviknes sa at han ønsket å kutte røyken i Dagsnytt 18 tidligere denne uken, har publikum kommet med mange tips til hvordan å klare det.

Det setter han pris på.

– Flere har anbefalt bøker jeg kan lese. Jeg ønsker gjerne flere tips, sier folkehelseministeren.

– Vil du også fraråde folk å drikke alkohol?

– Det er viktig å være måteholden når det kommer til alkolhol, og så må man selv vurdere om man vil både drikke og spise av ulike varer. Jeg tenker at vi skal gi kunnskap, og det er klart at bruk av alkohol kan ha skadevirkninger hvis man bruker for mye. Det vet de aller fleste.

Også regjeringens tidligere eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug snakket åpent om at hun både røyket på fest og drakk.

– La folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt, sa Listhaug til NRK i mai.

– Politikere skal ikke være noe moralpoliti, det tror jeg de fleste er enige om, og så kan vi gi gode råd, men jeg tenker at Terje er i stand til å gi gode råd til folk selv, sa Listhaug til NRK i går.