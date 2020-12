Folkehelseinstituttet: Høy risiko for at mutantvirusene skal spre seg i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er to kraftige endrede koronavirus som bekymrer forskerne. En virusvariant har dukket opp i England og en i Sør-Afrika. Den fra England er beregnet til å være 56 prosent mer smittsom en andre varianter, og den fra Sør-Afrika er varslet å være enda mer smittsom. Den sørafrikanske varianten er ikke påvist i Norge.

I en ny risikorapport som ble offentliggjort mandag, skriver Folkehelseinstituttet at det er høy sannsynlighet for at disse to variantene vil spre seg i Norge.

Den engelske varianten er oppdaget i to norske positive prøver. Ett tilfelle i Kinn kommune og ett tilfelle i Oslo.

Ikke smittekjeder nå

Etter det NRK får opplyst tror ikke Folkehelseinstituttet at disse tilfellene har ført til videre smitte.

Prøven fra Kinn kommune ble hentet inn fra en person med symptomer på korona i midten av desember. Smittesporing førte ikke til at flere tilfeller ble oppdaget. Det er først i ettertid at Folkehelseinstituttet ble klar over at dette dreide seg om den engelske virusvarianten.

De fikk kjennskap til dette da prøven ble genom-analysert 27. desember. Samme dag fikk de bekreftet at en smittet person i Oslo også bar på den muterte varianten av viruset.

STORE ENDRINGER: Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Olav Hungnes, viser noen av mutasjonene i de nye virusvariantene. Det er høy sannsynlighet for at de vil spre seg i Norge, mener instituttet. Foto: Silje-Lisette Tennøy

Spørsmål om tid

– Vårt råd er at mål og prinsipper for regjeringens strategi bør ligge fast: Epidemien skal holdes under kontroll slik at helsetjenestens kapasitet ikke overbelastes. Hvis og når disse mer smittsomme variantene får større utbredelse i landet, vil det kreve mer å holde dem under kontroll, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

I risikorapporten skriver Folkehelseinstituttet at det vil bli veldig vanskelig å hindre spredning av de nye variantene, men at det er mulig å forsinke dette.

– Konsekvensen kan bli alvorlig ved at det kreves mer effektiv testing og smittesporing og sterkere smitteverntiltak for å bremse epidemien, skriver Folkehelseinstituttet.

Kan være stor skjult spredning i utlandet

Folkehelseinstituttet opplyser at den «engelske varianten» allerede finnes i flere land i Europa. Instituttet mener det kan være en stor, skult utbredelse av varianten dersom den oppsto et annet sted enn der den ble oppdaget først.

– Hvis det er slik at varianten utviklet seg i et land med lite virusovervåking og så ble importert til Storbritannia, kan det finnes områder i verden med enda høyere forekomst enn i England, skriver instituttet i risikovurderingen.

Vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, mener det ennå ikke er avklart om den sørafrikanske varianten er mer smittsom enn den engelske varianten av koronaviruset. Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

Sør-Afrika

Britiske forskere mener det finnes god dokumentasjon på at varianten fra England er spesielt smittsom. Det er sørafrikanske forskningsmiljøer som mener varianten oppdaget i deres land er enda mer smittsom.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo mener at dette ennå ikke er dokumentert.

Hun opplyser at begge varianter har flere av de samme endringene. Blant annet endringer som tidligere er forbundet med økt smittsomhet.

– Det indikerer for begge en sannsynlig økt evne til å smitte deg. Når det gjelder en direkte sammenligning av hvilken variant som er mest smittsom, så har jeg ikke sett data som underbygger en «favoritt», sier Grødeland.