Folkehelseinstituttet: – Redd for økt smitte i sommer

– Det er fare for at befolkningen vurderer det som mindre viktig å følge de generelle smittevernrådene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en ny rapport om risiko og respons publisert torsdag.

De er redd ulempene smitteverntiltakene fører med seg har bygget seg opp for individer og bedrifter.

– Sykdomsbyrden bæres av de eldre, men tiltakene rammer de yrkesaktive, studenter og barn. Kanskje svikter solidariteten med de eldre etter hvert, står det i den ferske risikovurderingen.

Bekymret for smitte under store arrangementer og på serveringssteder

– Vi er særlig bekymret for økt smitte under store arrangementer og på serveringssteder i sommer. Vi frykter at massesmitte kan gi opphav til betydelige lokale utbrudd, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.

– Hvis man er bekymret burde man ikke da vente med å gjenåpne samfunnet?

– Nå skjer det gradvis her i Norge, men det er klart at her er det mange ulike interesser og gode grunner til å gjenåpne.

I risikovurderingen problematiseres blant annet utstrakt innenlandsreising som en mulig årsak til økt smitte.

– Slike hendelser kan føre til forskjeller i utbredelse i landet. Som tidligere varslet er det nødvendig å følge situasjonen nøye framover nå som vi åpner opp samfunnet, påpeker Stoltenberg.

Samtidig presiserer hun at Norge har god oversikt over smittespredningen og berømmer jobben med testing, oppsporing og pleie av helsetjenestene i hele landet.

– Den første bølgen av epidemien i Norge er nesten over. Bare rundt 1 prosent av befolkningen ser ut til å ha vært smittet. Men det betyr at det sannsynligvis er lite immunitet i befolkningen, og at vi fremover fortsatt er i risiko for å bli utsatt for nye bølger av epidemien, sier Stoltenberg.

I risikovurderingen omtaler FHI sannsynligheten og risikoen for spredning i Norge som moderat akkurat nå.

– Men både Helsedirektoratet og FHI har sagt at vi mener at vi nå skal bremse på gjenåpningene, og være varsomme fremover, sier Stoltenberg.

Grenseåpning: – Ikke endre smittesituasjonen

15. mai frarådet regjeringen alle utenlandsreiser fram til 20. august. Da ble det også kjent at det innen 15. juni vil bli vurdert å endre reiserådet til Norden.

15. juni åpner grensene mellom Norge og Danmark igjen, og innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for andre nærliggende europeiske land.

Folkehelseinstituttet anslår at det vil være liten sannsynlighet for import av smitte med reisende fra Island og Finland, men noe større fra Danmark og størst fra Sverige dersom det ikke er innreisekarantene.

– Her blir det viktig å følge med og fortløpende evaluere, sier Stoltenberg.

«Åpning for reiser til Norge fra andre land og områder med omtrent like god kontroll på epidemien som Norge ventes ikke å endre smittesituasjonen i Norge. Åpning av grensene anbefales å skje gradvis for evaluering av effekten dette har på smittesituasjonen i Norge,«skriver FHI i risikovurderingen.

Vi holder ikke like stor avstand

Stadig flere av oss er også nær andre personer, viser smittevernappen Smittestopp ifølge FHI. Skiftet skjedde spesielt rundt 10. mai viser foreløpige tall fra Smittestopp-appen.

Appen varsler om du har vært i nærheten av personer med koronavirus, men kan også brukes til å studere bevegelses- og kontaktmønsteret. De første tallene viser at vi siden midten av mai har hatt stadig mer «nær nærkontakt» innenfor tometersgrensen.

– Vi ser at vi er nærmere de som vi er aller nærmest. Kanskje betyr det at vi slapper mer av sammen med familie, slekt, venner og kolleger, mens vi fortsatt er varsomme i større forsamlinger, sier Stoltenberg. Status - tall og statistikk rundt koronavirus

Hun presiserer at størrelsen på forsamlingen er helt avgjørende for sannsynligheten for om du møter en smittet person.

– Med forekomsten i Norge i dag så er sjansen for at du skal møte en person som er smittet i en forsamling med 50 mennesker 0,05 prosent. Mens hvis du samler 1000 mennesker så er sjansen nesten 10 prosent for at det er en i den gruppen som er smittet.