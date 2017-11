Folkeavstemninger om kommunesammenslåing får slakt

Det er liten enighet mellom Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad i Frp om hvem som har skylden for at folkeavstemningene om kommunesammenslåingene ble som de ble.

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning slakter avstemningene, som viser at folk ikke visste ikke hva de stemte på. Forskerne mener at en tredel av folkeavstemningene var udemokratiske. Noen hadde svært ledende stemmesedler.

ETT SPØRSMÅL: Dette var alt som sto på stemmeseddelen i folkeavstemningen i Sømna kommune i Nordland. Foto: Skjermdump fra Distriktssenteret.no

I Sømna kommune fikk innbyggerne kun ett spørsmål på stemmeseddelen: «Vil du beholde Sømna som egen kommune?» Nær 90 prosent av dem som stemte, svarte ja.

– Bør resultater som er rigget opp til et nei følges? Spør programleder i Politisk kvarter, Senterpartilederen.

– Har man hatt en for dårlig folkeavstemning må man lære av det, og gjøre som det står i rapporten: – lage en nasjonal veileder som hjelper kommunene, svarer Slagsvold Vedum.

Han mener problemet er at regjeringen la opp til det han kaller en kaosprosess.

– De hjalp ikke kommunene med folkeavstemningene, og ba dem heller å bruke en meningsmåling, sier han.

– Må se seg i speilet

Slagsvold Vedum mener at konsekvensen etter rapporten bør være at regjeringen ser seg i speilet.

–De bør se at de har laget en kaosprosess der de presset fram sammenslåinger, der de prøvde å undergrave folkeavstemninger og der de presset på at kommunene heller skulle ha meningsmålinger. Det er regjeringas ansvar at det ble kaos og en udemokratisk prosess, sier han.

Til det svarer Njåstad at de gav kommunene en god verktøykasse til å lytte til innbyggerne sine.

– Og vi anbefalte innbyggerundersøkelser for da kunne man få et bredere beslutningsgrunnlag som kommunestyrene uansett trenger, svarer Njåstad videre.

– Hva gjorde dere for at folkeavstemningene skulle foregå på en god og demokratisk måte?

– Folkeavstemningene var kommunenes ansvar, og det var de som bestemte spørsmålene.

– Så dere brydde dere ikke?

– Jo, vi bryr oss på den måten at man skal lytte til innbyggerne. Men det er kommunene som bestemmer i hvilken grad de gjør det, og hvilke spørsmål de stiller.

– Sirkus Senterpartiet med skyld

Sjåstad mener Sp nå opptrer komisk.

– Dette med folkeavstemninger var sirkuset til Senterpartiet i hele forrige periode. Vi hadde aldri hatt så mange folkeavstemninger hvis ikke Sp brukte det som et virkemiddel for å sette reformen på dagsorden, sier han.

Njåstad mener Sp ville ha folkeavstemninger for å få mest mulig støy. Det avviser Vedum Slagsvold tvert.

Njåstad er bekymret for at kommuner hvor majoriteten av innbyggerne ønsker kommunesammenslåing er blitt blokkert av lokalpolitikere som var imot.

– Men ingen dør lukket. Man kan fremdeles slå sammen kommuner, avslutter han.