Jack Strindlund (20) er fra Sverige, men har kommet til Norge for å servere julebord-glade nordmenn. Julebordsesongen er en viktig bidragsyter for at økonomien skal gå rundt for svensken.

Sammen med kollegene i serveringsbransjen fulgte han dagens pressekonferanse om nye koronatiltak med spente øyne. Tiltakene fra regjeringen gjør ham nervøs for fremtida.

– Jeg er urolig, spesielt for julebordsesongen siden jeg er her for å jobbe i høytida. Sånn det er nå, så vet jeg ikke hvor lenge jeg kan være her. Alt er veldig usikkert når reglene blir endra på så kort tid, forteller Strindlund.

Strindlund kan få rett. Selv om regjeringen sier det er mulig å gjennomføre arrangementer og julebord med de nye reglene, forsvinner nå reservasjoner i et kjempetempo.

– Det er greit å ta i et tak. Men skal man ikke heller stille seg spørsmål om hvor mange som er innlagte og hvor farlig viruset egentlig er, sier Patrick Skinstad (19).

– Uheldig måned

Raman Aslan er taxisjåfør og bussjåfør. Fra og med midnatt må han ta på seg munnbind.

– Vi har klart det før, og kan klare det igjen. Men jeg tror måneden er litt uheldig. Som taxisjåfør ser jeg at det er mange som er ute på julebord og handler. Det er ikke så altfor lenge siden det åpnet, så jeg er spent.

Rama Aslan er uten munnbind torsdag, men fra fredag vil han kjøre med munnbind i tråd med regjeringens tiltak. Foto: Torgeir Knutsen

– Jeg er også litt lei, men sykdommen er over hele verden ennå, så jeg syns det er greit å ha munnbind. Folk skal føle seg trygge i min taxi, sier Aslan.

Uenig bord

Martin Nkorden (22), Roar Brorson (25) og Marcus Nybo (22) klarer ikke helt å være enige rundt tiltakene. Foto: Torgeir Knutsen

De tre vennene Martin Nkorden (22), Roar Brorson (25) og Marcus Nybo (22) holder rundt hverandre, men er uenige om hvorvidt det er korrekt med flere tiltak nå.

– Jeg syns det har gått for langt nå. Myndighetene burde ikke være så strenge. Jeg forstår at det finnes eldre folk og personer med dårlig immunforsvar. Men de yngre mister friheten, og de er jo friske, sier Nkorden.

– Ja, men det for alle sitt beste. Man må tenke på alle gruppene, da er det logisk med tiltak når det er en større fare. For min del er det ikke noe problem, men jeg skjønner at noen er lei, skyter kompis Brorson inn.