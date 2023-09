Nå merker møbelbransjen at folk har mindre og rutte med.

Skeidar tilbyr for første gang tre års rentefritt lån for å kjøpe nye møbler.

Skeidar sier til NRK at de ser dette som et godt tilbud til kundene sine, men at de utover dette ikke ønsker å gi noen kommentar.

Kortbruken går ned

Sist uke hevet Norges Bank nok en gang styringsrenta, som nå ligger på 4,25 prosent.

At folk har mindre å rutte med merker også resten av salgsbransjen.

I august gikk kortbruken ned med 3 prosent sammenlignet med august i fjor, viser en rapport fra DNB.

Sammenlikner man med normalåret 2019, er august den svakeste måneden hittil i 2023. Man må tilbake til korona-stengte januar i 2022 for å finne en måned med svakere vekst mot 2019.

Varehandelen fortsetter også med negativ årlig vekst, hvor kortforbruket var ned 5 prosent i august. Sportsutstyr og elektronikk er noe sterkere enn i juli, men fremdeles nedgang fra august 2022 på 4 prosent.

Hjem og hobbyartikler drar varehandel ned med 9 prosent, ifølge DNB.

Det har resultert i «desperate» knep fra bransjen, som ønsker at forbrukerne skal handle mer.

Kjøper brukt

13 prosent færre elektronikkprodukt har blitt solgt første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i kroner og øre for kjedene er det en nedgang på 8 prosent i samme periode.

Lone Solrud tok turen til Power for å kjøpe seg PC. Der fant hun ut at en helt ny ble for dyr.

Isteden ble det en brukt PC, som hun fikk hos forhandler for 5000 kroner.

– Det var jo mye billigere da, enn å kjøpe en helt ny PC. Den er jo ganske ny, så jeg ser på det som verdt det, sier Solrud.

KJØPER BRUKT: Lone Solrud kjøper heller brukt PC enn en ny og dyr en.

Folk som har fått mindre å rutte med sparer blant annet på elektronikk.

Kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen, Marte Ottemo forteller til NRK at folk har blitt mer prisbevisste.

– Folk kjøper kanskje ikke den nye mobiltelefonen. Vi ser også at de velger litt mindre dyrere produkter. De er blitt mer prisbevisste, sier Ottemo.

En presset bransje

Det er ikke bare møbelkjedene som sliter med mindre salg, eller som tilbyr avtaler som nesten er for gode til å være sanne.



Salget av nye biler har falt 30 prosent i september, målt mot samme måned i fjor. Og bransjen tror nedgangen vil bli større frem mot nyttår.

Enkelte importører tilbyr nå folk nesten gratis lån for å dem som kunder.

– Har dere blitt desperate?

– Nei, jeg vil ikke si at vi er desperate, men vi ser en betydelig tøffere konkurransesituasjon enn tidligere, sier Per Gunnar Berg, administrerende direktør i Ford Motor Norge.

Berg forteller at han merker at kundene er engstelige for at de månedlige kostnadene skal øke mer enn det de har kapasitet til å håndtere.

Bekymret for forbrukerne

Forbruksfallet gjør at Norges Bank ikke bør øke renten igjen i desember, mener sjeføkonom i Akershus Eiendom, Kari Due Andresen.

Hun tror den høye renten bidrar til at folk må stramme inn enda mer.

BEKYMRET: Sjeføkonom Kari Due Andresen er bekymret for hva som vil skje når folk sine sparepenger er oppbrukt. Foto: William Jobling / NRK

– Husholdningene har hatt ekstra sparepenger fra pandemien som de nå trekker på, men når de er brukt opp så er jeg bekymret for hva som kommer til å skje, sier Andresen.