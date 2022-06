– For det første mener jeg at det ligger veldig til grunn at forholdet mellom en enkeltperson og skattemyndighetene er av privat og personlig karakter. Dette er et område hvor vi skal være litt varsomme i å skjære alle over samme kam i hvordan vi skal nærme oss dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I dag holdt Støre sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Støre møtte pressen i regjeringens representasjonsanlegg bak Slottet i Oslo sentrum.

Støre oppfordrer likevel poltikerne til mest mulig grad av åpenhet.

– Derfor vil jeg ikke stå her og si at alle stortingsrepresentanter og tidligere regjeringsmedlemmer må nå legge frem dette i offentligheten. Men så vil jeg legge til at jeg vil oppfordre til mest mulig grad av åpenhet. Jeg tror at dette handler veldig mye om tilliten til politikerne, sier Støre.

Å ha muligheten til å bo både i Oslo og et annet sted i Norge krever åpenhet og rimelighet mener Støre.

– Men jeg vil ikke bruke pekefingeren og pålegge folk til å gjøre det. Det er klokt å være åpen, sier Støre.

– Høsten vil bli krevende

– Høsten vil bli krevende for mange. Høye priser, høyere rente vil merkes og særlig for dem med dårlig råd fra før, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Den siste tiden har folk fått kjenne på økte priser, både på mat og andre varer og tjenester. I går økte også Norges Bank renta med 0,5 prosentpoeng.

– Det er politikkens store utfordring. Hindre at vi får urettferdigheter som vokser, sier Støre.

Støre legger bak seg sitt første år som statsminister. Et år preget av både pandemi, strømkrise og krigen i Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier høsten vil bli krevende for mange.

Mindre rom for bygg og samferdsel

Gårsdagens renteheving skaper spørsmål om aktivitetsnivået i norsk økonomi.

I lys av at EU setter sin lit til at Norge fortsetter å levere på å eksportere energi i form av gass og olje, gav statsministeren uttrykk for at det er andre deler av aktiviteten som må senkes.

– Hvis vi skal komme dem med dårlig råd til utsetning kan vi ikke si at det er husholdningene som skal være det bærende elementet. Så er det andre deler av den norske aktiviteten som må ses på med nye øyne, spesielt knyttet til bygg og samferdsel, sier han.

Støre sier det vil være mindre rom for dyre prosjekter innenfor bygg og samferdsel som i mange år har vært preget av kostnadssprekker.

– Vi ønsker å legge frem en nasjonal transportplan i 2024 i stedet for i 2025, sier Støre.

Støre peker på at EU understreker verdien av norsk olje og gass.

– Nå skriver EU selv at norsk olje og gass har lavere utslipp. Det understreker Norges nære bånd til Europa når det gjelder energi. Dette er store muligheter for Norge, sier Støre.

– Det er støy noen ganger

Støre snakket om å finne gode løsninger mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og deretter SV.

– Det er støy noen ganger. Løsninger som noen klager på. Men vi får gjennomført dette på en måte uten at det smeller i dørene, sier Støre.

Støre kommenterte også meningsmålingene til Arbeiderpartiet.

– Jeg skulle veldig gjerne hatt andre målinger. Vet at mange blir frustrert for dette, men det opptar meg ikke mer enn at dette er en tid hvor vi er nødt til å ta ansvar, sier Støre.

Statsministeren erkjente at regjeringen har stått i flere krevende saker.

– Jeg har mistet statsråder jeg veldig gjerne skulle beholdt, sier Støre.

Fortsatt vanskelig forhold til Russland

Støre tror ikke det er mye rom for at Norge kan få et normalt forhold til Russland så lenge Putin sitter med makten.

– Det ser vanskelig ut. Et land som påfører et annet så mye lidelse. Der er ledelsen ansvarlig. Det vil hefte med lederskapet ti lang tid. Det verdigrunnlaget som Russland styres på i dag, med totalitære karaktertrekk gjør det veldig vanskelig, sier han.

– Det vi har vært med på de siste 30 årene er veldig vanskelig å se for seg igjen, sier Støre.