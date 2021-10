Føler seg rundlurt og ranet av Norwegian

Det ble brått slutt på å reise rundt i verden da pandemien slo ned verden over i fjor.

En god del kunder gjorde Norwegian en tjeneste ved å akseptere bonuspoeng fremfor refusjon i penger for kansellerte flygninger.

Det angrer de på.

Føler seg rundlurt av Norwegian

Christian Skjæret og hans forlovede skulle reise med Norwegian til New York å gifte seg i sjømannskirka. For så å dra videre på bryllupsreise til Bahamas i fjor vår. Men så kom pandemien. Og reisen ble kansellert.

De ba først om å få penger tilbake. Men fikk tilbud om CashPoints pluss 20 prosent tilbake av Norwegian. Og tenkte det var greit, for de skulle jo dra til USA å gifte seg når det ble mulig igjen.

Da det i jula i fjor ble lagt ut nye billetter til USA til våren, bestilte de på nytt med CashPoints. Men heller ikke i vår var det mulig å reise. Det førte til ny runde med bonuspoeng. De tenkte fortsatt det var greit.

– Vi ville jo stille opp og støtte Norwegian når de sleit, for det gjorde ingenting for oss. Vi skulle jo likevel reise til USA å gifte oss når det ble mulig igjen, sier Skjæret.

Men så ble det fare for konkurs. Og omstrukturering av Norwegian. Og CashPoints gikk i frys. I slutten av mai ble programmet reåpnet med restriksjoner.

Christian Skjæret og hans forlovede Monica Frislid Gustafson har null tillit til Norwegian lengre. Foto: Privat

Av de litt over 22000 poengene han fikk til gode, har Christian Skjæret over 17000 poeng igjen fortsatt. Han føler seg dolket i ryggen og ranet av Norwegian.

– Per i dag får vi ikke lov å bruke dem fritt slik vi vil. Det synes jeg er tilnærmet lik et ran, sier han.

Norwegians mål er å komme tilbake

Bonusprogrammet til selskapet, såkalte CashPoints ble stengt ned da Norwegian holdt på å gå konkurs. De gjenåpnet bruk av CashPoints delvis i slutten av mai. Men med betydelige restriksjoner.

Før kunne man kjøpe en hel flyreise med opptjente poeng.

Nå må du kjøpe billett til minst tusen kroner før du i det hele tatt kan begynne å bruke poeng. Deretter kan du bruke 500 poeng per 1000 lapp du kjøper billett for. Men maksimum 10000 poeng er lov å bruke per måned.

Norwegians kommunikasjonsdirektør Grete Kruse Roald, opplyser at de er glad for å ha fått vernet bonusprogrammet og poeng gjennom rekonstruksjonen. På grunn av situasjonen tar det beklageligvis litt lengre tid å komme før vi er tilbake der vi var.

– Målet vårt er å komme tilbake til en normal der kundene fritt kan benytte sine CashPoints igjen, skriver Kruse Roald.

Norwegian har forlenget gyldighet på CashPoints, fram til 31. desember 2022. Men de svarer ikke på når kundene fritt kan bruke poengene sine igjen.

Norwegian fløy tidligere til New York. Nå er ruta lagt ned, de har sluttet å fly andre steder enn i Europa.

– Hvis kontantstrømmen var og er så akutt, er det ganske absurd at de betalte ut disse millionbonusene til sjefene. Som de gjorde før sommeren. Det er en hån mot vanlige kunder, som har vanlig økonomi, og har lånt dem penger, sier Skjæret.

Føler Norwegian stjeler fra dem

Christian Skjæret og hans forlovede er ikke alene om å føle at Norwegian stjeler pengene deres nå. På facebooksiden til Norwegian er det flere kunder som siden gjenåpning med restriksjoner har kommet med kritikk mot selskapet.

«Jeg har 10.000 kr (kontanter akseptert til cash point da Norwegian hadde regler som tillot bruk av cash point). Deretter har Norwegian endret reglene for bruk. For meg oppleves dette som tyveri. »

«Håpløst ja, men i det minste en start. Skal jeg bruke opp mine opptjente poeng, så må jeg bestille flybilletter for totalt 20.000-30.000 kr » Skriver en annen.

Flere andre kunder kaller dem for svindlere og useriøse på Facebook siden til selskapet.

På høy tid å oppheve restriksjoner på folks CashPoints nå

Norwegian bør gi full råderett over bonuspoengene igjen nå, sier Iversen. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

Forbrukerrådets har stor forståelse for at passasjerene reagerer på at det enda er restriksjoner på bruken av CashPoints hos Norwegian. Mange gjorde selskapet en tjeneste ved å akseptere bonuspoeng fremfor refusjon.

De globale reiserådene ble opphevet 1. oktober. Og folk ønsker å reise å bruke poengene sine nå.

– Det er på høy tid at Norwegian gir kundene full råderett over bonuspoengsaldoen igjen. Selskapet er nå over det verste og mange ønsker å benytte poengene til å reise, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver.

Han forstår godt at forbrukere føler at verdiene deres er fanget av selskapet.

Lovet at det skulle være midlertidig

Forbrukerrådet har vært tydelige overfor Norwegian at begrensningene i bonusordningene måtte være midlertidige til selskapet kom seg på vingene igjen. Selv om begrensningene isolert sett er lovlig, har de lovet kundene sine at dette er midlertidig, ifølge Iversen.

– Selskapets kampanje «We’re back» bør opplagt også omfatte bonusordningene og alle poengene som kundene har til gode.»

Med dagens priser er det i mange tilfeller umulig å få brukt et eneste poeng, avslutter han.

Norwegian opphever ikke restriksjoner nå

Norwegian melder om vekst i antall passasjerer. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Til tross for at Forbrukerrådet og flere misfornøyde kunder ønsker opphevelse av restriksjoner på CashPoints står Norwegian på sitt.

Norwegians kommunikasjonsdirektør, Grete Kruse Roald, svarer i en e-post til NRK at det «frem til konsekvensene av den pågående pandemien er under kontroll, og våre kommersielle aktiviteter kan returnere til en mer normal drift, er det en øvre grense for antall CashPoints som kan brukes per bestilling».

Selskapet mener det er et helt nødvendig tiltak i en periode der Norwegian er i ferd med bygge seg opp igjen etter en ekstremt vanskelig periode for selskapet, ifølge Kruse Roald.

– Selv om vi med glede ser at reiselysten er tilbake blant nordmenn og reiserestriksjonene til og fra europeiske land gradvis blir mindre omfattende, fløy vi i august i år syttisyv prosent færre passasjerer enn samme måned i 2019, før pandemien traff, skriver hun.

Samtidig la selskapet onsdag denne uken fram passasjertall for september. Nær en million reisende. Og de meldte om økende pågang inn mot høstsesongen.

– De har en avtale med kundene sine om hvordan poenger som er tjent opp på vanlig måte. Men dette er et lån. De har fått låne av kundene og nekter nå å betale tilbake og det er forkastelig, sier Skjæret.

Beklager at det tar tid

– Overfor de kundene som gjerne skulle benyttet flere CashPoints allerede nå, beklager vi at dette tar litt tid, skriver Kruse Roald.

Poengene kan benyttes på reiser langt ut i 2023 så lenge bookingen skjer før 31.12.22, opplyser Norwegian.

For Christian Skjæret og hans forlovede hjelper ikke det. Norwegian flyr ikke lenger til New York der de skal gifte seg rundt påsketider.

Og de har hverken tid, lyst eller råd og farte mye rundt i året som kommer for å bruke opp over 17000 CashPoints hos Norwegian. Poeng de fikk i stedet for penger i refusjon for billetter.

Det vordende ekteparet vil gjerne bare ha pengene sine tilbake. Og gå videre. Nå har de bestilt billetter til New York med KLM og Delta Air Lines neste vår for å gifte seg, og bryllupsreise til Miami.

– Vi beklager at løsningene ikke passer denne kunden spesielt godt, men vi håper likevel at han finner en mulighet til å bruke sine CashPoints. Med det sagt er vår erfaring er at de aller fleste medlemmene fortsatt får brukt alle sine CashPoints, selv med dagens begrensing, avslutter Kruse Roald.

Ingen tillit til Norwegian

– Det virker som de tror at kundene er dumme. Men kundene er ikke det. De velger et annet selskap når de opplever slikt som dette her, sier Skjæret.

Han holder likevel en dør åpen for Norwegian, dersom de gjør opp for seg.

– De bør betale de som har lånt dem pengene tilbake. De bør gjøre opp for seg. Gjør de det, da kan jeg til og med vurdere å fly med dem igjen, avslutter han.