Nå er ni ansatte sparket. Det melder Reuters.

– For ni personer var bevisene tilstrekkelige til å konkludere med at de kan ha vært involvert i angrepene 7. oktober, sier Farhan Haq, talsperson for FN.

Det er uklart hvilken rolle de ansatte skal ha hatt i angrepet 7. oktober i fjor, da Hamas gjennomførte et omfattende angrep mot Israel der 1150 mennesker ble drept.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) har over flere måneder blitt anklaget av Israel for at ansatte i organisasjonen deltok i angrepet 7. oktober.

Mange land frøs støtten mens påstandene ble gransket.

De fleste landene har senere konkludert med at Israel ikke har lagt frem bevis for påstandene og har derfor gjenopptatt utbetalingene til UNRWA.

I juli økte Norge støtten til UNRWA med 100 millioner kroner. Norges bidrag i år er nå på 475 millioner kroner.