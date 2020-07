Flytrafikken fra Norge tar av: Hit går det fly

Nordmenn elsker å fly. Så glade er vi i å fly, at vi fløy tre ganger mer enn gjennomsnittet for Europa i 2019 (per innbygger). Og dobbelt så mye som svenskene, viser tall fra Eurostat.

Trafikken har økt kraftig. I 2005 fløy nordmenn 18,6 millioner ganger. I 2019 var tallet over dobbelt så høyt, 41 millioner.

Trafikken fortsatte å øke. I januar og februar fløy vi enda litt mer enn året før, men i mars ble det plutselig stopp.

Kjempeøkning

Sist fredag annonserte regjeringen at de åpner for reiser til mesteparten av Europa fra 15. juli. Nå går det litt bedre for flyselskapene.

E24 skrev i dag om at antallet søk på Finn.nos reiseportal gikk opp med 73 prosent for vanlige rutefly, sammenliknet med fredagen før, men det er fortsatt ingen retur til normalen.

NRK har gjort et grundig søk på Avinor og Skyscanners nettsider. Neste uke er det satt opp direktefly til 56 av 92 destinasjoner i utlandet fra Gardermoen.

Mange har avganger hver dag i uken, men 36 ruter forblir stengt.

Kartet viser destinasjonene der det er satt opp direktefly fra Oslo lufthavn neste uke (røde punkter). Grønne land er karantenefrie, mens reiserestriksjoner fortsatt gjelder i røde land. Sverige er stengt, utenom regionene Skåne, Kronoberg og Blekinge. (Basert på søk på Skyscanner og Avinor)

Det går også direkteruter til flere europeiske byer fra andre norske byer neste uke.

Fra Bergen: Aberdeen, Alicante, Amsterdam, Gdansk, Krakow, Katowice, Kaunas, København, Madrid, Paris, Szczecin og Warzawa.

Fra Stavanger: Aberdeen, Amsterdam, Esbjerg, Gdansk, Krakow, Katowice, Kaunas, København og Szczecin.

Fra Trondheim: Amsterdam, Antalya, Gdansk, Krakow og København.

Fra Tromsø: Gdansk, Krakow og Milano.

Flyr også til «røde» land

De eneste flygingene utenfor Europa går til Tel Aviv i Israel, Doha i Qatar og Dubai i De forente arabiske emirater.

Flyselskapene har også en del flyginger til land som er røde på regjeringens nye kart. For eksempel kan du dra til feriebyene Faro i Portugal eller Split i Kroatia, hvis du tåler å sitte i karantene når du kommer hjem.

Også i resten av verden går flytrafikken opp etter et langt avbrekk. Det viser en graf fra den Internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA).

Alle fly fører ikke til Rom

Det er imidlertid ikke alle utenlandsrutene som er åpne. Skal du reise lengre enn til Doha eller Dubai, må du belage deg på en overgang eller to.

Det er også flere populære feriemål der det foreløpig ikke er noen direkte flyginger. Storbyer som Roma, Madrid og Brussel befinner seg i grønne land, men dit går det ingen fly fra Oslo.

Dette er de 36 direkterutene fra Oslo lufthavn Avinor oppgir som en del av rutekartet, men som fortsatt er stengt i juli:

Aberdeen, Brussel, Burgas, Espargos, Funchal, Gazipasa, Heraklion, Genève, Goleniow, Göteborg, Kaunas, Kiev, Kos, Lisboa, Madrid, Malta, Miami, Moskva, Murcia, New York, Napoli, Pisa, Pula, Preveza, Roma, Samos, Santorini, Sarajevo, Skiathos, St. Petersburg, Tenerife, Tirana, Venezia, Verona, Wroclaw, og Zakynthos.