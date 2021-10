En ny regjering kan også bety en ny samferdselspolitikk og nye retningslinjer for luftfarten. NRK har spurt flyselskapene som har mest trafikk i Norge om hva de forventer seg de neste 4 årene med en ny regjering og svarene er entydige.

Fortgang i det grønne skiftet for flybransjen, mindre avgifter og like konkurransevilkår.

Esben Thuman i Norwegian sier de ønsker at luftfarten skal være bærekraftig både økonomisk og miljø- og klimamessig. Foto: Norwegian

– En ny regjering bør prioritere løsninger som gir utslippskutt i stor skala, og som kan leveres av norsk industri og skape norske arbeidsplasser, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Esben Tuman.

Han mener at det må bli lettere å få tak i biodrivstoff, slik at forurensningen går ned. I dag er det for liten produksjon av biodrivstoff. En ny regjering kan stimulere til økt produksjon og tilgjengelighet blant annet ved å bruke flyavgiftene til dette formålet.

– Vi mener dette er viktig for at landet fortsatt kan ha en helt nødvendig infrastruktur, og for at landet fortsatt skal kunne ha en konkurransedyktig, norsk luftfartsbransje og ivareta arbeidsplassene, sier Tuman.

Kjetil Håbjørg i SAS mener det viktig at den nye regjeringen fortsetter dialogen med bransjen. Foto: SAS

– For å opprettholde bosetting og næringsliv over hele Norge, må regjeringen anerkjenner luftfarten som en viktig del av kollektivtransport i Norge, sier konserndirektør i SAS, Kjetil Håbjørg. – Vi setter vår lit til at det kommer en luftfartsstrategi som er tydelig på hvilken rolle luftfarten skal ha i samfunnet fremover, legger han til.

Luftfartsstrategien som SAS etterlyser bør blant annet inneholde en plan både for en flyplasstruktur som tar hensyn til fremtidens behov og den bør etablere forutsigbare rammer som luftfarten kan operere innenfor.

Mer miljøsatsing

Stein Nilsen i Widerøe etterlyser en sterkere satsing på fornybar energi for luftfarten Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi flyr på feil drivstoff, kommer det kontant fra administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen. Han innrømmer at bransjen har for store utslipp og at det er en utfordring som må tas tak i. Samtidig minner han om at pandemien har gjort noe med luftfarten i Norge. – Vi håper at den nye regjeringen forstår at vi ikke får et grønt skifte med røde tall. Vi er fremdeles midt i en pandemi og den verste perioden for vår bransje kan fremdeles ligge foran oss, forklarer han.

Rolls-Royce og Tecnams 9-seters helelektriske passasjerfly for bruk på det norske kortbanenettet. Widerøe mener at flyet er aktuelt for Norge, og at de første flyene kan være klare for takeoff så tidlig som 2026. Foto: Widerøe

Kutt i avgifter

Bransjen har en del avgifter og frykter for at disse kan øke i tiden fremover. Blant annet tror de at CO₂-avgiften kommer til å øke i forbindelse med at verden skal over på mer grønn energi. Passasjeravgiften, som i dag ikke går til spesielle formål, kan gå inn i et fond som kan brukes til grønn omstilling.

Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr mener konkurranseforholdene må bli likere for flyselskapene Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi forventer at ny regjering tilrettelegger for et lavere avgiftstrykk enn tidligere, forklarer administrerende direktør i Flyr, Tonje Wikstrøm Frislid. – Alternativt må avgiftene innrettes slik at den blir brukt til grønn omstilling og storstilt produksjon av bærekraftig drivstoff i Norge, fortsetter hun.

Rettferdig konkurranse

Som nykommer i markedet er Flyr utsatt for de større aktørene blant annet i billettprising. Flyr ble etablert og startet driften under pandemien og har ikke mottatt finansiell støtte. – Vi er også opptatt av at regjeringen legger til rette for rettferdig konkurranse og ikke favoriserer enkeltselskaper i form av økonomisk støtte eller eierskap. Urettferdig konkurranse vil bidra til dårligere tilbud til de reisende, høyere billettpriser og færre arbeidsplasser, avslutter hun.