– Det verste ved en forsinkelse, er om vi mister flybyttet. Det fører til mye logistikk med å finne hotell, nye billetter og ny avgang for oss fire, forklarer familien Stakvik.

De er fra Svalbard, og må ofte bytte fly når de skal ut på reise. Som da vi treffer dem på Oslo lufthavn.

Barna liker heller ikke tanken på å komme forsinket frem.

– Det er grusomt og vi blir litt redd ved tanken, sier de, og legger til at de har gledet seg lenge til ferien, sier de.

Fortvilede passasjerer venter på å få hotellrom på flyplassen Schiphol i Nederland etter at flyet er innstilt. Foto: Jarry Lampen / Reuters

Hovedferien i Norge er så vidt kommet i gang og mange nordmenn har allerede merket trøbbel i flytrafikken i Europa.

Flyselskapene deler familiens bekymringer, og frykter forsinkelser i luftrommet over Europa i sommerukene som ligger foran oss, skriver det danske nettstedet Check In.

Enorm økning

Norwegian er ett av flyselskapene i sammenslutningen «Airlines for Europe», A4E som står bak et brev til EU-kommisjonen for luftfart.

De bekymrer seg over forsinkelser av flyene i Europa i sommer.

Kevin Hiney i A4E sier at til tross for flyselskapenes beste innsats, gjorde redusert flygeleder-kapasitet og utilstrekkelig koordinering mellom Eurocontrol og flyselskapene at effektene ble verre enn nødvendig. Foto: A4E

Kommunikasjonsdirektør Kevin Hiney i A4E sier til NRK at situasjonen forverret seg dramatisk i juni sett i forhold til i fjor.

– Den siste uken i juni var en uforutsett periode med flyforsinkelser, forklarer han.

– Sammenlignet med samme uke i 2023, økte forsinkelsene for A4E-flyselskaper med 194% og utgjorde 43% av alle forsinkelser for A4E-flyselskaper i juni.

Tall fra Eurocontrol, som A4E viser til i pressemeldingen, viser at da hadde de 17 medlemmene av A4E samlet vært utsatt for 900.000 minutters forsinkelse, noe som har påvirket over 36.000 flyavganger.

Det tilsvarer daglig 5000 forsinkede flyvninger – eller over 200 i timen.

Fortvilede passasjerer venter på å få vite hva som skjer og når de kommer videre Foto: NTB

Det har gått utover 6 millioner passasjerer, som i denne perioden har blitt påvirket av forsinkelsene.

Økt forurensning

Norwegians ledelse kunne ikke stille til intervju, men kommunikasjonsdirektør i Sverige, Charlotte Holmbergh skriver i en e-post til NRK:

Foto: Norwegian

«Vi støtter Airlines for Europe (A4E), som vi er medlem av, fullt ut. Det har i lengre tid vært et behov for å effektivisere luftrommet i Europa for å korte ned flytider og minske risikoen for forsinkelser og innstilte avganger.

Forsinkelser er ikke bare ille for reisende, som ikke kommer frem i tide, men det fører til høyere utslipp av CO₂ dersom flyene må være i luften lengre enn planlagt.»

Forsinkelser koster

Disse forsinkelsene koster selskapene millioner av kroner hvert år.

Både fordi de ikke holder strengt tildelte landings- og avgangstidene, og fordi passasjerene har krav på romslige erstatninger og kompensasjoner.

Lobbyorganisasjonen A4E består blant annet av de nordiske selskapene Norwegian, Finnair, Icelandair og Sunclass og 13 andre selskaper.

SAS har foreløpig valgt å stå utenfor, men store selskaper som Lufthansa, Air France, KLM og British Airways er med.

Roligere i Skandivania

Hans Jørgen Elnæs sier det er veldig lite å gå på i Sentral-Europa før det kan skjære seg. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier at for Skandinavias del, er det hittil ikke så verst.

– Både SAS og Norwegian leverer en regularitet over 99 prosent på de oppsatte avgangene, og det er bra av begge selskap forteller han.

– Så i denne delen av Europa opplever vi ikke de store komplikasjonene.

Men han peker på to land som tidligere har hatt mye å si for forsinkelsene.

– Tyskland og Frankrike er flaskehalser når det gjelder flytrafikkontrollen, forklarer han.

– Det har vært et stort problem over lang tid med kapasiteten, noe som fører til at det er veldig lite å gå på før det skjærer seg.

Mangelfull koordinering

Mange fly skal kontrolleres samtidig etter at de har tatt av. Foto: AFP

Kombinasjonen av dårlig vær over Europa har blitt unødvendig forverret som følge av redusert flygelederkapasitet.

I tillegg kommer utilstrekkelig koordinering mellom de nasjonale lufttrafikktjenestene, mener A4E.

Organisasjonen mener at på den travleste tiden av året, med tanke på flyreiser, er forsinkelser i trafikkontrollen fortsatt årsaken til at nesten en firedel av flyforsinkelsene i Europa gjør en vanskelig situasjon verre.